Pervenche, première vache du Territoire de Belfort présente au salon de l'Agriculture depuis 20 ans

Martine Talon et son frère Jean-Michel Talon aux côtés de Pervenche.

Pervenche représentera le Territoire-de-Belfort au concours du prochain salon de l'Agriculture le 26 février à Paris, une première depuis près de 20 ans. Une belle reconnaissance pour la famille Talon, ses éleveurs à Villars-le-Sec.

Elle fait partie de celles qu'on espère toute une vie et qui un jour, réunit enfin toutes les qualités : « Paris, ça n'arrive pas tous les jours ! Ça ne se fait pas en un claquement de doigt. Ce sont des années de sélection » commente Jean-Michel Talon, heureux et fier d'emmener sa Montbéliarde de 650kg en concours dans la capitale.

C'est presque un rêve que la famille réalise d'après Martine Talon, sœur de Jean-Michel : « C'est une reconnaissance de notre travail. On accompagnait toujours nos parents au salon en regardant ces belles vaches et en se disant, peut-être qu'un jour on en aura une ! »

Pervenche s'est d'abord fait remarquer au concours départemental puis régional. © Radio France - Natacha Kadur

Pervenche prend la route de la capitale jeudi en compagnie de ses propriétaires, pour concourir dimanche 26 février. En attendant, elle est bichonnée dans un box VIP. Elle fait partie des 8 sélectionnées, sur 110 inscrites, pour représenter le secteur Doubs/Territoire de Belfort.

