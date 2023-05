Pescalis, le parc nature et pêche reprend du poil de la bête à Moncoutant dans les Deux-Sèvres

Week-end prolongé et du beau temps ce dimanche 28 mai 2023 dans le Poitou ! L'occasion de belles sorties en plein air. Situés à Moncoutant, dans le nord des Deux-Sèvres, les étangs de Pescalis font la joie des amateurs de pêche et des touristes. Le plus grand parc d'activités nature et pêche d'Europe (150 hectares) a lancé sa saison en avril, et elle s'annonce bonne !

Le site privé, créé il y a une quinzaine d'années, est ouvert huit mois dans l'année pour le moment. Pour pêcher dans l'étang, il faut compter 12 euros la journée. Et pour les plus motivés, il y a aussi la possibilité de séjourner sur place, en appartement (400 places d'hébergements environ), ou bien en campant au bord de l'eau. Cette année, Pescalis retrouve enfin une fréquentation d'avant pandémie Covid-19, avec une centaine de visiteurs par week-end, quand il fait beau.

"On est très en vogue"

"C'est un site qui marche bien. Aujourd'hui, les gens recherchent des lieux calmes pour se ressourcer. L'enfermement lors des années Covid a suscité des envies de nature. On est très en vogue", décrit Marc Mendiara, responsable du pôle pêche de Pescalis. Le parc va connaître plusieurs changements majeurs dans les prochains mois. À partir de janvier 2024, il sera désormais ouvert tout au long de l'année, même l'hiver.

Pour le moment, seuls trois salariés et quatre saisonniers travaillent sur le site (au pôle "pêche" et au pôle "immobilier" pour gérer la partie hébergement). Mais des recrutements sont envisagés. "On a besoin de main d'œuvres pour fonctionner toute l'année. On va essayer de faire passer des saisonniers à plein temps", explique Marc Mendiara. Des aménagements sont également prévus du côté des étangs. "On veut améliorer la qualité de pêche et diversifier les poissons dans les étangs pour que tous les pêcheurs puissent s'y retrouver durant leur séjour ! "