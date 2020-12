Pessac-Léognan : les domaines viticoles organisent leurs portes ouvertes sous protocole sanitaire

C'est une tradition depuis 25 ans en Gironde. Chaque premier week-end de décembre, les domaines viticoles en appellation Pessac-Léognan ouvrent leurs portes aux amateurs de vin, pour des dégustations et des ventes de Noël. Cette année, les professionnels ont pu les maintenir, grâce à un protocole sanitaire strict.

Les habituels deux jours de portes ouvertes se sont transformées en trois week-ends, entre le 6 et 20 décembre. Un moyen pour les viticulteurs d'accueillir leurs clients tout en réduisant les jauges. Certains domaines ont aussi pu maintenir des ateliers de dégustation. C'est le cas du Château de Rouillac, propriété de 36 hectares située à Canéjan et qui appartient à la famille Cisneros. "On a créé six pôles, pour des dégustations individuelles. Les gens ne sont pas mélangés et surtout, les zones de dégustation sont désinfectées après chaque passage," explique Mélanie Cisneros, fille aînée de la famille d'exploitants.

Des clients locaux inattendus

La crise sanitaire a eu sur les portes ouvertes des domaines en appellation Pessac-Léognan un effet bénéfique inattendu : l'arrivée de clients locaux. "Ce sont nos ambassadeurs, ils peuvent parler de nous, revenir plusieurs fois et ramener d'autres clients", explique Léa Rodrigues-Lalande, propriétaire du Château Pont Saint-Martin, situé à Léognan.

Malgré tout, les professionnels le savent : la fréquentation de leurs domaines cette année va pâtir de la situation sanitaire. Au Château Pont Saint-Martin, Léa Rodrigues-Lalande a reçu "une centaine" de personnes lors du week-end du 6 décembre, contre 3.000 en deux jours en 2019. "Le plus important, c'est de promouvoir nos vignobles, positive-t-elle. Je ne pense pas que l'on fera un très grand chiffre cette année, mais laisser nos propriétés ouvertes pendant cette période reste très important."

La salle de dégustation du Château Pont Saint-Martin, le 12 décembre 2020 © Radio France - Margot Turgy

"Partager et donner du sourire", c'est aussi ce que souhaite Laurent Cisneros, propriétaire du Château de Rouillac. Même si la période des fêtes de fin d'année représente "20 à 25%" de son chiffre d'affaires. "Si nous arrivons à recevoir en trois week-ends les 2.500 personnes que nous avions reçues en deux jours en 2019, ce serait fabuleux", conclut-il.