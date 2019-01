Peste porcine : après le loup, l’éleveur de porc bio lorrain se protège des sangliers

Thuilley-aux-Groseilles, France

Depuis l’automne, David Abraham, a commencé à ériger une triple clôture pour que les sangliers ne viennent pas se frotter à ses truies élevées en plein air. Des fils électriques, du grillage et de nouveau une clôture électrifiée. Une installation coûteuse en temps et en argent pour cet éleveur bio qui propose de la volaille, du mouton et du porc en circuit court à Thuilley-aux-Grosseille entre Toul et Nancy, à quelques centaines de mètres de la base aérienne de Nancy-Ochey.

Aucune aide pour les agriculteurs qui doivent financer eux-mêmes les clôtures avec grillage et fils électrique. Par ces temps de gel, difficile de faire du béton et de sceller des poteaux, alors l’agriculteur de la ferme du val Saint-Martin s’apprête à rentrer ses porcs qui ont l’habitude de vivre en plein air.

Rentrer les cochons

La fièvre porcine africaine (Ppa), maladie contagieuse entre suidés se transmet entre sangliers et cochons mais n’est pas transmissible à l’homme. Pour l'heure : la maladie touche la Belgique et semble bloquée à la frontière avec des autorités sanitaires qui ont pris des précautions à l’automne.

Les producteurs de porc de Meurthe-et-Moselle se protègent et la parade c'est de rentrer les cochons pour ceux qui sont élevés en plein air et de clôturer l'exploitation mais aussi faire des sas de décontamination pour toute personne ou véhicule rentrant sur la ferme. Des mesures de bio-sécurité qui pourraient être renforcées en fonction de la menace et de sa localisation.

Après le loup, se protéger des sangliers

L'agriculteur de Thuilley-aux-Grosseille s'est protégé du loup après une attaque de ses agneaux et se protège maintenant du sanglier. Dans une région de polyculture dominée par la vache laitière, moins d’une centaine de paysans élèvent des porcs en Meurthe-et-Moselle sur 2300 exploitants agricoles, mais cette filière en circuit court craint l'arrivée de la maladie en France.

En cas de contamination d’un sanglier, c’est l’exportation des porcs qui pourrait être remise en cause et localement, c’est le risque de zones blanches, autrement dit l’abattage de troupeaux entiers et les paysans regardent le Portugal où la maladie s’est installée durant des années.

David Abraham, de la confédération paysanne prend le risque de contagion très au sérieux. Il constate la prolifération des sangliers ces dernières années et estime que l’éventualité de l’arrivée de la maladie dans la région pourrait être catastrophique pour les circuits courts. En attendant, le paysan garde le sourire et continue de nourrir ses animaux «je vais les rentrer, mais il ne sont vraiment plus habitués à vivre enfermés» confie l’agriculteur.

