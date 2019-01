Peste porcine : l'inquiétude des éleveurs mayennais

L'épidémie se rapproche de la France. La maladie, non transmissible à l'homme, a été de nouveau détectée en Belgique, ce mois-ci, sur deux sangliers. En Mayenne, le risque d'une arrivée du virus est prise très au sérieux. Reportage.

Hambers, France

Nous sommes sur l'exploitation de Jean-Bernard Adam, à Hambers. Cet agriculteur possède près de 150 truies et cochons.

Même à 600 kilomètres de la zone infectée, il faut protéger son élevage. Principe de précaution : "vigilance et prudence. Il faut prendre des mesures d'hygiène élémentaires. On est en crise. J'ai déjà une clôture, un local à part pour l'équarrissage. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus pour la gestion de bio-sécurité".

Pour l'instant, aucun cas de peste porcine en France n'a été détecté. Mais la menace est bien présente pour l'ensemble de la filière poursuit l'éleveur mayennais : "s'il y a un cas en France, on perd notre agrément international et ça nous ferme beaucoup de frontières. Il y a une inquiétude car on exporte 700.000 tonnes dont un tiers en dehors de l'Europe. Vous imaginez si ça reste en France les répercussions économiques".

Le ministère de l'agriculture a mis en place une zone blanche, vidée de tous sangliers, à la frontière franco-belge. Et l'armée épaulera les chasseurs lors des battues anti-peste porcine. Une cinquantaine d'hommes du 3ème Régiment du Génie de Charleville-Mézières seront, selon les besoins, mobilisés.