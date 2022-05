Pesticides en Gironde : une nouvelle charte signée en l'absence d'association environnementale

Une charte "du bien vivre ensemble" a été signée ce mardi sous l'égide de la chambre d'agriculture de la Gironde. Le texte qui vise à améliorer les relations entre agriculteurs et riverains est déjà décrié par l'association Alerte Pesticides Haute-Gironde.

Réunis au Château Ségur, à Parempuyre, près de Bordeaux, 28 syndicats agricoles et associations d'élus de Gironde ont signé ce mardi la charte "du bien vivre ensemble". Le texte, non contraignant, souhaite "répondre aux enjeux de santé publique liés à l'utilisation de produits phytosanitaires en agriculture à proximité des zones d'habitation et d'activités professionnelles".

"Une charte ambitieuse et pragmatique" (Chambre d'agriculture de la Gironde)

Quelle distance minimale d'épandage entre parcelle et habitation ?

Sujet régulier de controverse, la question de la distance minimale d'épandage entre parcelles et habitations n'a pourtant pas été abordée d'emblée lors de la conférence de presse organisée à l'occasion de la signature de la charte.

. © Radio France - JB

Interrogé sur cette problématique, Jean-Samuel Eynard, président de la FDSEA de la Gironde, rappelle le cadre règlementaire auquel se limite la charte : "Les produits considérés comme les plus nocifs seront à 20 mètres minimum (...), les produits intermédiaires ont une zone de sécurité de 10 mètres qui peut être réduite à 3 ou 5 m en fonction de la taille des cultures et des équipements d'épandage utilisés."

"Bullshit et greenwashing" pour Alerte Pesticides Haute-Gironde

"La mascarade continue", réagit Sylvie Nony, d'Alerte Pesticides Haute-Gironde. "On est très réservés car déjà cette charte devait se faire avec les associations et ça n'a pas été le cas. Seule la Sépanso a été invitée à être présente et son conseil d'administration ne l'a pas signée. Aucun des représentants de riverains n'a signé le texte".

"La distance d'épandage est trop réduite (...) on fait croire aux gens qu'on les protège" (Alerte Pesticides Haute-Gironde)

"On sait aujourd'hui que ces produits peuvent voyager très loin, des études ont montré que des produits utilisés sur des cultures céréalières des Charentes arrivent sur Bordeaux et quand il y a des pulvérisations dans le Médoc, les Bordelais en profitent deux à trois jours après", affirme Henri Plandé, président d'Alerte Pesticides Haute-Gironde.

"Si on traite, c'est pas pour le plaisir de polluer mais pour sauver nos récoltes" (Denis Baro, président de Coop France Nouvelle-Aquitaine)

"Les riverains ils sont inquiets dès qu'un tracteur sort !"

"Les agriculteurs qui adhérent aux principes de la charte (...) s’engagent à privilégier le dialogue, (...) à prévenir les riverains (voisins ou travailleurs temporaires) par SMS, mail, application mobile BVE33, au moins 8h avant les traitements, à adapter les épandages" aux conditions climatiques, indique la charte dans un document d'une dizaine de pages.

"Ce sont encore des promesses, des engagements à mettre au point des dispositifs d'information", estime Sylvie Nony. La vice-présidente d'Alerte Pesticides en Haute-Gironde regrette que le texte ne soit pas contraignant.

Un mauvais procès, répond Jean-Marie Garde, le président de la Fédération des grands vins de Bordeaux. "Les riverains, les néoruraux, sont inquiets dès qu'un tracteur sort devant chez eux, alors c'est sûr s'ils voient de l'épandage, ils s'inquiètent alors il faut leur expliquer les matières que l'on utilise".

Une première version de la charte retoquée par la justice

Cette charte du "bien vivre ensemble" est en réalité la deuxième version d'un texte qui a déjà été attaqué par les associations environnementales en 2020. Le conseil constitutionnel avait ensuite retoqué cette première "charte des riverains" en estimant que la consultation publique avait été trop restreinte.

"On n'a pas changé grand chose" (Chambre d'agriculture de Gironde)

. © Radio France - JB

Malgré les critiques des associations environnementales, Jean-Louis Dubourg, céréalier à Cestas et président de la Chambre, salue cette nouvelle version comme "une des chartes les plus abouties de France".

Le texte "a une forte ambition et j'applaudis des deux mains", renchérit Bernard Lauret, le maire de Saint-Emilion et président de l'association des maires de Gironde. La charte doit maintenant être entérinée par la préfète de la Gironde avant d'être mise en consultation du public.