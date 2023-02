Pesticides en Haute-Gironde : "Quand les vignerons pulvérisent, on reste cloîtrés dans la maison"

Situé à 35 kilomètres de Bordeaux sur la rive droite de la Garonne et de la Dordogne, niché au cœur des Côtes de Bourg , dans l'un des plus anciens vignobles du bordelais, le village de Samonac regorge de côteaux et vallons où l'on cultive le raisin depuis l'époque romaine. Après deux millénaires de coexistence, certains vignerons et riverains s'opposent sur la question des pesticides.

"Si le tracteur est en train de pulvériser des produits, clairement, nous ne sortons pas, on reste cloîtrés dans la maison", raconte Maxence, dont l'habitation familiale se trouve au n°10... Allée des vignes. Les premiers ceps poussent à 4 mètres de son jardin, 10 des murs du salon. "On a toujours un peu peur pour les enfants. Il y a un brouillard derrière le tracteur. Les viticulteurs se foutent un peu des riverains", estime cet artisan peintre, qui travaillait auparavant au service prévention des risques chimiques du laboratoire de la Caisse régionale d’Assurance maladie.

Habitant de Samonac, en Haute-Gironde, Maxence s'inquiète des conséquences des pesticides utilisés par ses voisins vignerons. © Radio France - Jules Brelaz

"Des pulvérisations près de l'école"

Selon Alerte Pesticides Haute-Gironde, l'association qui organise les Etats généraux des riverains , la distance minimum d'épandage n'est pas respectée. "Le viticulteur a le droit de pulvériser jusqu'à une distance de 10m de la propriété voisine, explique Sylvie Nony, la vice-présidente de l'association. Mais cette distance peut être ramenée à 3m s'il est signataire de la charte dite du bien vivre ensemble , charte dans laquelle il s'engage vaguement à avoir un pulvérisateur plus performant. Mais ce n'est absolument pas contrôlé, personne ne sait qui a signé les chartes".

La particularité du vignoble entourant le village de Samonac est d'offrir un paysage de mosaïque : "La moitié des habitants sont à moins de 50m de vignes", affirme Henri Plandé, le président d'Alerte pesticides Haute-Gironde. "Ce qui a changé, c'est qu'on a par exemple plus de 30% de vignerons en bio dans le Côte de Blaye, ça, c'est un progrès, mais il y a aussi des résistances".

L'association dénombre dans le département 130 lieux sensibles (écoles, Ehpads, centres aérés...) situés "au ras des vignes". "Il y a déjà le château qui est à côté, là qui pulvérise devant cette école où il y a eu des pulvérisations, paraît il, pendant que les enfants étaient dans la cour."

"Non (...) jamais quand les enfants sont là"

L'un des viticulteurs de Samonac ainsi mis en cause s'appelle Cyril Giresse. Âgé de 43 ans, ce vigneron cultive une quarantaine d'hectares en conventionnel. Il assure ne jamais épandre de produits phytosanitaires lorsque l'école est ouverte. "J'ai une convention avec la mairie qui stipule que je ne traite près de l'établissement scolaire uniquement en l'absence des enfants", c'est-à-dire le soir ou le weekend.

"J'exploite sur trois communes, il n'y en a qu'une où j'ai des problèmes, c'est Samonac", regrette le vigneron. Ce dernier assure avoir proposé, il y a trois ans, à ses riverains de les prévenir avant les épandages. "On ne traite pas quand il y a du vent". Après, ajoute-t-il, "dès que les gens voient un pulvérisateur, c'est forcément toxique, ils croient qu'ils vont mourir".

Henri Plandé de l'association Alerte Pesticides Haute-Gironde parle lui d'un problème majeur de santé publique. "On voit des cancers un peu partout autour de nous". "C'est vrai qu'il y a une chose qui est très choquante, c'est qu'on ne peut pas connaître la nature du pesticide. Ce n'est pas normal qu'on nous fasse respirer un produit sans qu'on puisse l'identifier et sans qu'on puisse savoir ce que c'est."

Cyril Giresse indique utiliser principalement des produits à base de cuivre et de souffre. Pour le reste ? "On est les premiers touchés par la toxicité des produits. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas toxiques, ils le sont si vous les touchez, les respirez ou les avaler."

"Les anciennes générations sont tombées à cause de ces pesticides car elles prenaient moins de précaution". Cyril Giresse estime d'ailleurs que la maladie de Parkinson dont souffre son père , ancien viticulteur, est directement liée aux pesticides que ce dernier a pulvérisé toute sa vie depuis son tracteur sans cabine.