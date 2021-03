Pesticides : le Conseil constitutionnel retoque les dérogations aux distances d'épandage

Le Conseil constitutionnel juge, ce vendredi, contraire à la Constitution la méthode d'élaboration des chartes locales qui permettent de réduire les distances de sécurité entre les habitants et les zones d'épandage de pesticides.

Ces chartes d'engagement rédigées au niveau départemental permettent, selon un décret de 2019, de réduire les distances entre les zones d'épandage et les habitations de cinq à trois mètres pour les cultures dites basses (légumes et céréales surtout) et de dix à cinq mètres pour les cultures hautes comme les arbres fruitiers ou les vignes.