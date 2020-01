PHOTOS - Pesticides : mobilisation des agriculteurs à Rouen

Rouen, France

Dans le cadre de la loi alimentation Egalim, l’Etat veut instaurer une distance de cinq à 20 mètres entre les cultures traitées par des produits phytosanitaires et les habitations. “On est là pour demander un moratoire sur ce projet de loi” explique Stéphane Donckele, secrétaire général de la FNSEA 76 (fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles) en Seine-Maritime. Avec environ 70 autres agriculteurs de la région, ils ont garé une vingtaine de tracteurs devant la préfecture de la Seine-Maritime ce vendredi 31 janvier 2020 à Rouen.

Stéphane Donckele regrette le manque de concertation avec l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) et désire plus de temps pour que l’agence puisse étudier les distances entre zones d’épandage et zones d’habitation. Les agriculteurs s’inquiètent aussi de savoir ce que vont devenir ces terres proches des riverains.

Les tracteurs rassemblés devant la préfecture de Seine-Maritime à Rouen. © Radio France - Eva Sannino