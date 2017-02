Pesticides, perturbateurs endocriniens : les agriculteurs d'Indre-et-Loire en première ligne

Les perturbateurs endocriniens sont partout ! C’est le résultat du rapport de l’association Génération futures présenté ce jeudi. Parmi ces perturbateurs, il y a des pesticides, utilisés notamment chez les viticulteurs et arboriculteurs d’Indre-et-Loire.

Le résultat avait de quoi surprendre : un rapport présenté ce jeudi par l’association Générations futures montre la présence constante de perturbateurs endocriniens (substance qui perturbe la production d'hormones) dans notre environnement, même sur la tête des écologistes des plus convaincus ! Yannick Jadot, Yann Arthus-Bertrand, Nicolas Hulot, Delphine Batho, José Bové, Isabelle Autissier, et Marie-Monique Robin ont accepté l’analyse de l’une de leur mèche de cheveux. Absolument toutes ont des traces de Phtalates, de PCB ou de pesticides. Ces substances peuvent perturber le système hormonal. Jusqu’à 68 traces différentes ont été détectées pour l'ancienne navigatrice et présidente du WWF Isabelle Autissier !

Évidemment il n’y a pas que les personnalités écologistes qui font les frais de la présence de ces substances potentiellement dangereuses. En Indre-et-Loire, les agriculteurs sont particulièrement sensibles à ces produits notamment dans les vignes et les exploitations arboricoles, où l'on utilise dans certains cas des pesticides. On parle de milliers de produits phytosanitaires sur le marché. Certains cancérogène, mutagène, dangereux pour la reproduction. Qu'ils soient déjà identifiés comme toxiques "c'est compliqué", admet Elisabeth Marcotullio, directrice de l'Institut national de médecine agricole à Tours. La difficulté est encore plus grande pour les perturbateurs endocriniens .

Tout produit peut-être perturbateur endocrinien pour une personne à un moment très particulier de sa vie - Elisabeth Marcotullio, directrice de l'Institut national de médecine agricole

"Les produits qui peuvent être perturbateurs endocriniens sont tellement potentiellement nombreux, ce n'est pas étonnant que tout le monde soit exposé", a réagi Elisabeth Marcotullio, directrice de l'Institut national de médecine agricole à Tours. Pour cette toxicologue, "perturbateur endocrinien, ça veut dire beaucoup de choses". "Ce sont des effets délétères sur les fonctions endocrines (production d'hormones), mais qui peuvent être à des toutes petites doses à certains moments de la vie, à de fortes doses, transmissibles d'une génération à l'autre, qui sont variables en fonction des individus, donc peut-être qu'à un moment, tout produit peut-être perturbateur endocrinien pour une personne à un moment très particulier de sa vie" , a-t-elle avancé. En plus de cela, la Commission européenne ne se prononce que sur les perturbateurs "avérés" et non "suspectés", et là la liste est beaucoup plus longue selon elle.

Vers une nouvelle définition des perturbateurs endocriniens ?

Alors que faire pour limiter les dégâts ? L'objectif du gouvernement est de réduire drastiquement l'utilisation des produits phytosanitaires. Mais Elisabeth Marcotullio reste un peu sceptique. "Ce n'est pas parce que les politiques décident de réduire de 50% que c'est obligatoirement faisable", assure-t-elle. Elle dirige le réseau national Phyt'attitude, qui recense, analyse et valide les informations sur les accidents ou incidents survenus lors de l'utilisation de produits phytosanitaires. "Ce qui est important c'est de faire l'évaluation du risque pour essayer de réduire au maximum l'utilisation des produits, notamment les plus dangereux", affirme la toxicologue, qui rappelle que "les agriculteurs n'ont pas la volonté d'intoxiquer les gens et n'ont pas la volonté de s'intoxiquer eux-mêmes" et font "au mieux". Les efforts sont donc portés sur le repérage des produits, la prévention, les conseils d'utilisation, en attendant une réglementation peut-être plus stricte.

La Commission européenne doit se réunir le 28 février pour définir clairement ce qui peut être considéré comme un perturbateur endocrinien, ce qui pourrait mener à des interdictions de certains produits. Générations futures dénonce des niveaux de preuves trop élevés et des dérogations inacceptables. L'ONG demande donc aux États membres de rejeter la proposition sous sa forme actuelle.