Pesticides : plusieurs centaines d'agriculteurs en tracteur ont manifesté à Paris ce mercredi

Venus de plusieurs régions de France, des centaines de tracteurs ont défilé à Paris ce mercredi, pour manifester notamment contre l'interdiction de plusieurs pesticides . Leur défilé a provoqué des bouchons et des perturbations importantes vers la capitale, et au cœur de Paris.

Une longue file de tracteurs a quitté la Porte de Versailles vers 9h, pour rejoindre les Invalides vers 11h. De nombreux policiers ont été déployés pour encadrer la manifestation.

Des embouteillages "exceptionnels"

V ers 9h30, le cumul de bouchon était de 304 kilomètres en Ile-de-France, un chiffre "exceptionnel pour cette heure-ci" après un pic à près de 425 km, selon le site Sytadin.

"La circulation, très fortement perturbée dans un large périmètre, du boulevard périphérique aux septième et quinzième arrondissements parisiens, sera rétablie progressivement" dans la journée, a prévenu la préfecture de police, alors que mercredi est aussi une journée de grève à la SNCF.

Néonicotinoïdes, inflation et irrigation

Déclencheur de la mobilisation : la décision du gouvernement, le 23 janvier, de renoncer à autoriser les insecticides néonicotinoïdes pour la culture de la betterave sucrière, à la suite d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne.

Ces derniers mois, les agriculteurs se sont aussi rassemblés par petits groupes, ici pour dénoncer la hausse de leurs coûts de production du fait de la flambée des prix de l'énergie, là pour réclamer de stocker de l'eau d'irrigation.

Selon la FNSEA, "les agriculteurs se retrouvent aujourd'hui en butte à des contraintes sanitaires et réglementaires de tous ordres qui freinent les projets innovants dans les territoires (irrigation, bâtiments d'élevages...)".

"Pression environnementaliste"

Grégoire Bouillant, céréalier de 40 ans, est parti vers 5h du matin de sa ferme du Val-d'Oise parti pour arriver, à 20km/h, Porte de Versailles, où se tiendra dans moins d'un mois le Salon international de l'agriculture. Il dénonce auprès de l'AFP une "pression environnementaliste" et des "mesures qui ne cessent de d'empiler en notre défaveur". A l'arrière de son tracteur, une pancarte "Macron menteur, oui aux NNI (néonicotinoïdes, NDLR), oui au sucre français".

"On veut montrer au gouvernement qu'on peut pas interdire des moyens de production sans alternative", ajoute Cyril Milard, président de la FDSEA 77. Drapeaux FNSEA et Jeunes agriculteurs et affichettes "mon métier respecte la nature, stop aux écologies abusives" ont fleuri sur les vitres des tracteurs.

"Je n'ai pas l'impression d'empoisonner le monde"

Les néonicotinoïdes, toxiques pour les abeilles et interdits depuis 2018, bénéficiaient d'une dérogation depuis deux ans. Ce qui permettait de les appliquer préventivement sur les semences de betteraves pour les prémunir de la jaunisse. "Comme utilisateur de néonicotinoïdes, je n'ai pas l'impression d'empoisonner le monde", s'agace le cultivateur et militant syndical Damien Greffin. Il préside la section FNSEA du Grand Bassin parisien qui rassemble 12 départements céréaliers du nord de la France et est à l'initiative de la manifestation.

Selon lui, "à ce rythme-là l'agriculture va disparaître". Il cite aussi l'interdiction de l'insecticide phosmet qui "compromet" la culture de cerises, ou celle, prochaine, d'un désherbant pour les endives.

La Confédération paysanne déplore un mouvement qui "refuse toute avancée écologique"

Deuxième syndicat représentatif, la Coordination rurale a affirmé avoir proposé à la FNSEA de rejoindre la manifestation et essuyé un refus. La Confédération paysanne, troisième syndicat qui se mobilisait mardi contre la réforme des retraites, a elle déploré que "d'autres" manifestent "pour continuer à utiliser des néonicotinoïdes et refuser toute avancée écologique".

L'ONG environnementale Générations Futures rappelle, de son côté, que les néonicotinoïdes sont "plus toxiques que le tristement célèbre DDT", interdit dans les années 1970, et dénonce des pratiques "dignes de l'agriculture des années 1960, pas de celle des années 2020".

Un appel à se mobiliser jusqu'au 20 février dans toute la France

Selon France Bleu Paris, les représentants des syndicats et fédérations agricoles ont été reçus au ministère de l'agriculture ce matin. La FNSEA appelle les agriculteurs à se mobiliser jusqu'au 20 février dans toute la France".