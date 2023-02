Pesticides : pourquoi les agriculteurs manifestent en tracteur ce mercredi à Paris ?

Les agriculteurs sont appelés à défiler en tracteur ce mercredi matin à Paris, pour dénoncer "la disparition" de productions agricoles françaises du fait de la diminution du nombre de pesticides à leur disposition. Le gouvernement a décidé le 23 janvier de renoncer à autoriser les insecticides néonicotinoïdes pour la culture de la betterave sucrière, à la suite d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, rendant illégale toute dérogation. Un choix qui met en colère les producteurs et notamment les betteraviers. À quoi servait ces insecticides ? Pourquoi les agriculteurs montent au créneau ? France Bleu vous explique.

La fin de la dérogation pour les néonicotinoïdes

Apparus dans les années 1990, les insecticides néonicotinoïdes protègent les betteraves de la jaunisse, transmise par les pucerons verts. Cette maladie menace les rendements des producteurs. Cependant, ces substances sont considérées comme toxiques pour les insectes, elles s'attaquent au système nerveux des pollinisateurs. Même à faible dose, abeilles et bourdons sont désorientés, ne retrouvent plus leur ruche et le sperme des mâles est altéré.

L'Union européenne a donc interdit depuis 2018 l'usage en plein champ, pour toutes les cultures, de trois néonicotinoïdes (clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride), accusés d'accélérer le déclin massif des colonies d'abeilles.

Pour autant, onze États membres de l'UE ont adopté des "autorisations d'urgence" pour faire face à la baisse de leurs rendements face aux maladies, dont la Belgique et la France. La France s'apprêtait d'ailleurs à autoriser leur utilisation pour les betteraves de manière dérogatoire pour la campagne 2023, après avoir fait de même en 2021 et 2022. Mais le 19 janvier dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé de mettre un terme à ces dérogations, obligeant le gouvernement à interdire les néonicotinoïdes.

"L'agriculture française va disparaître"

Pour les éleveurs, le sujet des néonicotinoïdes n'est pas le seul à les agacer. C'est "la partie émergée de l'iceberg", a expliqué Damien Greffin, président de la FNSEA Grand Bassin parisien et agriculteur dans l'Essonne, qui cite l'interdiction de l'insecticide phosmet, qui "compromet" la culture de cerises, ou celle d'un désherbant pour les endives. Les producteurs dénoncent "la disparition" de l'agriculture. On assiste, selon Damien Greffin, à une "hécatombe des filières agricoles les unes après les autres (...) à ce rythme-là, l'agriculture française va disparaître". Tout en affirmant qu'il n'est "pas question de faire l'apologie des produits phytosanitaires", il est partisan d'une réintroduction des néonicotinoïdes "tant qu'on n'a pas d'autre solution".

Dans le Loiret, Olivier Duguet, producteur de betteraves près de Pithiviers, est dans le flou. Il se demande comment il va protéger ses cultures : "Nous devons semer dans deux mois. Cela ramène beaucoup d'interrogations concernant la conduite à adopter pour cette année " a-t-il expliqué fin janvier à France Bleu Orléans . "Le temps de la recherche n'est pas le temps de la politique, c'est pour cela que nous avions besoin d'une année supplémentaire " a ajouté l'agriculteur, dépité.

Face à la grogne et à l'inquiétude des producteurs qui ne peuvent plus utiliser ces pesticides, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a voulu rassurer fin janvier : "J'ai convenu avec les représentants de la filière qu'on mettrait en place un dispositif qui permettrait de couvrir le risque de pertes qui serait liée à la jaunisse le temps qu'on trouve les alternatives dont on a besoin", a voulu rassurer. Le ministre veut également "faire activer au niveau européen les clauses de sauvegarde pour qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence", alors que la France est le premier producteur européen de sucre.

500 tracteurs et 2.000 agriculteurs mobilisés

Très remontés, les agriculteurs veulent donc marquer le coup. Le premier appel à manifester a été émis il y a quelques jours par la section du Grand Bassin parisien de la FNSEA, qui couvre 12 départements céréaliers du nord de la France, et par la branche spécialisée de la Fédération dans la production de betteraves sucrières (CGB). Le vendredi 3 janvier, la Fédération nationale relaie et amplifie le mouvement, en appelant "tout son réseau et l'ensemble de ses filières à se mobiliser à partir du 8 février à Paris et jusqu'au 20 février dans toute la France".

Selon la FNSEA et plusieurs autres confédérations, 500 tracteurs et plus de 2.000 paysans rallieront Paris en tracteur depuis l'ouest et l'est de la région parisienne via les autoroutes ce mercredi. Le rendez-vous est donné à 7 heures, porte de Versailles. France Bleu Paris vous explique dans cet article quel parcours vont emprunter les agriculteurs. Les perturbations risquent d'être importantes sur la route en Ile-de-France.