Pesticides : une charte de protection des riverains élaborée en Deux-Sèvres

Les pesticides, une source parfois de conflits entre agriculteurs et habitants. Dans les Deux-Sèvres, une charte de protection des riverains a été élaborée et validée par la préfecture fin septembre . Le but est de "favoriser le dialogue entre les habitants, les élus locaux et les agriculteurs et répondre aux enjeux de santé publique liés à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en agriculture, particulièrement à proximité des lieux habités", indique la préfecture sur son site internet.

Cette charte précise également les distances entre les cultures traitées et les habitations :

20 mètres pour les produits les plus dangereux

pour les produits les plus dangereux 10 mètres pour les autres produits utilisés pour les cultures basses : prairies, blés, tournesols, colzas...

pour les autres produits utilisés pour les cultures basses : prairies, blés, tournesols, colzas... 5 mètres pour les autres produits utilisés pour les cultures hautes : vignes et arboriculture

Ces deux dernières distances peuvent par ailleurs être réduites respectivement à 5 et 3 mètres, à condition d'avoir recours à des matériels de pulvérisation les plus performants sur le plan environnemental précise la charte.

Cette charte rappelle également les engagements des agriculteurs. "Utiliser des produits homologués, se former ce que l'on fait déjà, respecter les prescriptions liées à ces produits. Le jour de l'intervention, prendre en compte la météorologie, les tranches horaires pour que le produit soit efficace et qu'il n'y ait aucun dérangement vis-à-vis des riverains...", liste, entre autres, Jean-Marc Renaudeau, président de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres.

"On est dans la réglementation par rapport au voisinage, on respecte les règles", insiste Jean-Marc Renaudeau même si cela représente "une contrainte supplémentaire pour les agriculteurs qui va réduire le volume de production". Et ce sans compensations économiques regrette-t-il.

"Cette charte ne protège ni la santé des habitantes et des habitants, ni la biodiversité"

Mais ces règles sont loin d'être suffisantes estime Génération Écologie. "Cette charte ne protège ni la santé des habitantes et des habitants, ni la biodiversité. Elle s'inscrit dans la poursuite de l'utilisation massive de pesticides en Deux-Sèvres alors que les conséquences de ces poisons sont scientifiquement prouvés", peut-on lire dans un communiqué du parti présidé par la députée deux-sévrienne Delphine Batho.

"On est sur des bombes à retardement. Quand on étudie les dernières études de l'Inserm par exemple concernant la maladie de Parkinson ou les cancers pédiatriques, on est en train d'aller dans 10 ou 15 ans vers une catastrophe humaine", insiste Sandra Vidard, co-référente de Génération Écologie dans les Deux-Sèvres. Elle rappelle la proposition de l'association Générations Futures d'établir la distance à "100 à 150 mètres minimum".

"On en a besoin pour la protection de nos cultures"

"Les produits ont une autorisation de mise sur le marché, ils ont été testés. Nous en agriculture conventionnelle on les utilise parce qu'on en a besoin pour la protection de nos cultures. Ça permet d'améliorer les rendements, d'avoir du revenu et d'avoir un volume de production", explique le président de la chambre d'agriculture. Jean-Marc Renaudeau insiste sur la nécessité de "répondre à l'ensemble des marchés. Avec la sortie du covid, la guerre en Ukraine, le marché de l'agriculture biologique est saturé".