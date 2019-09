Pesticides : pour Ségolène Royal les propositions des distances minimales annoncées ne sont pas sérieuses

Le gouvernement lance ce lundi une consultation pour fixer une distance minimale entre les champs traités aux pesticides et les habitations. L'ancienne ministre de l'environnement et ancienne présidente de la région Poitou-Charentes estime que les propositions du gouvernement ne sont pas sérieuses.

Poitiers, France

Lorsque Ségolène Royal était ministre de l'environnement en 2016, elle avait déjà tranché et fixé la règle minimale de 50 mètres, une directive qui n'a jamais été mise en œuvre par les préfets. Constater que le gouvernement veut réduire à cinq voire dix mètres cette distance de sécurité la scandalise : " Ce n'est pas sérieux, si c'est ça ce n'est vraiment pas sérieux", déclare l'ancienne ministre au micro de France Bleu Poitou.

"Il manque un zéro et le débat est 50 et 150 mètres et non 5 et 10 mètres", pour l'ancienne ministre de l'environnement !

Ségolène Royal poursuit : "Ces interdictions à cinq mètres ce n'est rien du tout, c'est déjà mis quasiment sur les bidons de pesticides. Il manque un zéro, le débat c'est 50 et 150 mètres. Il faut surtout l'obligation d'informer les jours où il va y avoir des épandages de pesticides et c'est déjà dans la loi mais visiblement ce n'est pas appliqué et surtout, il faut des contrôles locaux !"

"Il faut de l'intelligence locale " réclame Ségolène Royal

"Il suffit qu'il y ait un coup de vent pour que 50 mètres ne soient pas suffisants, donc il faut de l'intelligence locale aussi. Il faut des interdits nationaux et de l'intelligence locale ! (...) Là, ce n'est pas du tout sérieux et il faut que les agriculteurs comprennent qu'en protégeant la santé des riverains, ils protègent aussi la leur."

Sur cette consultation, l'ancienne ministre est d'autant plus surprise que ce débat avait déjà eu lieu en 2016 lorsqu'elle était à la tête du ministère de l'environnement. A l'époque, elle avait tranché mais ses directives n'ont jamais été appliquées. "Sur le terrain tout s'est arrêté", regrette Ségolène Royal.