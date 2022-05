Peta propose à la filière foie gras de financer sa reconversion vers le faux gras, "une honte" pour le Cifog

Lorsque Joël Saint-Germain, producteur de foie gras à Eugénie Les Bains, a entendu parler de cette proposition de l'association de protection animale Peta de financer la reconversion des éleveurs de palmipèdes afin qu'ils se mettent au foie gras végétal, il a d'abord éclaté de rire. "Et en même temps, cela ne me surprend pas" glisse-t-il. "C'est la mode : on fait des yaourts sans lait, de la viande sans viande... même si dans mon cas, non ! Je ne me vois pas faire ça"

Des champignons ou du soja pour remplacer le canard ?

Évoquer la grippe aviaire comme motif de reconversion n'a pas, en revanche, fait rire la présidente du Cifog, la filière foie gras, Marie-Pierre Pé, à qui la lettre de Peta était adressée. "Profiter de la situation des éleveurs de palmipèdes gras c'est une honte, une provocation indécente, et cela me met en colère", gronde-t-elle avant de citer le dernier baromètre du Cifog, un sondage réalisé auprès de 1 000 consommateurs de foie gras, selon lequel "91 % d'entre eux sont heureux d'en manger et 8 sur 10 ne souhaitent pas essayer le faux gras".

Quant à Peta, une de ses représentantes, Anissa Putois, "peut comprendre que la première réaction soit celle-là étant donné que l'association sensibilise depuis un moment contre le foie gras, parce que c'est un produit associé au gavage et à d'autres pratiques très cruelles pour les animaux, mais là il s'agit d'une proposition qui serait la meilleure solution à la fois pour les animaux et à la fois pour les agriculteurs". Peta propose bien de financer des formations professionnelles voire du matériel pour que les éleveurs de palmipèdes se mettent à la culture du champignon ou du soja, qui remplacent la viande dans le faux gras.