Petites, dirigées par des hommes, plus en bio : les exploitations agricoles en Occitanie ont changé en dix ans

Sur les 64.300 exploitations en Occitanie, 32,2% sont dédiées à l'élevage. 8,7% ont différentes activités (cultures et élevage), comme dans cette ferme gersoise à Lartigue.

A quoi ressemblent aujourd'hui nos exploitations agricoles en Occitanie ? Les résultats du dernier recensement viennent d'être connus. Mené par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, il n'a lieu que tous les dix ans.

Son évolution est particulièrement scrutée ici en Occitanie, puisque nous sommes la deuxième plus grande région agricole de France, en terme de superficie dédiée aux activités agricoles.

L'évolution en dix ans n'est pas très positive : nous avons perdu près de 14.000 fermes depuis 2010. Bovins, grandes cultures, viticulture, aucune spécialité n'a progressé sur dix ans. Mais, l'Occitanie reste une terre agricole avec 15% des exploitations françaises et quasiment la moitié de sa surface couverte par des activités agricoles.

Ici plus que l'élevage, c'est la filière végétale qui domine : en dix ans, moins de céréales et de vignes mais une dominante de cultures et de prairies. Autre signe distinctif chez nous : beaucoup de moyennes, petites voire même micro-exploitations, c'est à dire avec des chiffres d'affaires très bas.

Les résultats du recensement donnent un aperçu à priori positif mais le tableau pourrait se noircir dans les prochaines années. "Les chiffres de recensement confirment une impression globale qu'on a quand on se déplace sur le terrain il y a énormément de fermes qui n'ont pas de repreneurs", explique Jean Morère, représentant en Occitanie de l'association Terre de liens, qui aident les agriculteurs à reprendre des exploitations. "D'ici 5 ans il va y avoir un tiers des agriculteurs à la retraite dont une grande partie n'ont pas de repreneurs". D'après le recensement de 2020, les dirigeants de ces exploitations - les deux tiers sont des hommes - s'approchent de la retraite ! Ils ont en moyenne 53 ans aujourd'hui.

Jean Morère s'inquiète également d'un autre sujet : "la perte de surfaces agricoles du fait de la création de zones d'activités, d'infrastructures routières et de l'urbanisation galopante notamment". En Occitanie, les exploitations sont en moyenne plus petites de 20 hectares, par rapport à la moyenne nationale.

Un point positif quand même pour terminer : le bio a fortement progressé en dix ans. une exploitation sur 5 en Occitanie est désormais convertie.