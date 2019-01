Pétition contre un projet de truffière géante près de Ganges

Un homme d'affaire écossais et sa société Truffle Farms Europe souhaite planter des chênes sur près de 400 hectares du domaine des Jasses à Ferrière-les-Verreries. Les opposants dénoncent un projet spéculatif et craignent une défiguration du paysage. Leur pétition totalise près de 3000 signatures.

Ferrières-les-Verreries, France

Une pétition contre un projet de truffière géante ( une des plus grandes au monde) près de Ganges a été lancée il y a quelques jours et elle recueille déjà près de 3000 signatures.

Le projet est porté par un homme d'affaire écossais et sa société Truffle Farms Europe. Il souhaite planter des chênes sur près de 400 hectares du domaine des Jasses à Ferrière-les-Verreries. L'exploitation pourrait démarrer au printemps sur une parcelle de 33 hectares pour laquelle il a obtenu l'autorisation d'exploitation.

Truffle Farms promet à des investisseurs anglais et américains un rendement de 260 kg de truffe par hectare et par an d'ici 12 ans. "Pour atteindre cet objectif qui semble extrêmement ambitieux ( selon les trufficulteurs héraultais) il faut retourner des prairies, déboiser, planter 500 chênes par hectare, faire des forages profond pour les irriguer bref, défigurer ce paysage traverser par une voie verte chère aux promeneurs et vttistes" s'inquiète Simon Popy habitant de la commune et président régional de France Nature Environnement.

Ce secteur est un joyau en termes de biodiversité

Une zone pastorale menacée

De plus, ce territoire abrite des espèces menacées comme l'aigle de Bonelli, le Vautour Percnoptère, le Lézard Ocellé et la Pie-Grièche à Tête Rousse. Patrick Mayet berger y passe avec ses 350 moutons : " un de mes chemins de transhumance passe par cette propriété donc si demain le nouveau propriétaire décide de tout clôturer il contrevient au principe de circulation des troupeaux sur une zone pastorale ou cela fait des milliers d'années que les moutons passent".

Enfin, ce projet n'a pas d'intérêt économique puisqu'il ne créera pas d'emploi locaux. Les investisseurs seront exonérés d'impôts sur le revenu en France pendant 15 ans.

Simon Popy de France Nature Environnement ( à droite) et Patrick Mayet le berger avec son chien © Radio France - Sébastien Garnier

