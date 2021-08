Peu de ratatouille mais des légumes d'automne chez les maraîchers bio de Lorraine

A cause de la météo, les légumes d'été ont bien du mal à pousser en Lorraine. Pour les maraîchers bio de la région, cet été est un casse-tête. Illustration à Eulmont, chez Véronique Verdelet.

L'été déprimant des maraîchers bio de Lorraine. Entre la pluie, la fraîcheur ou encore le mildiou, les productions de tomates, d'aubergines ou encore de poivrons sont au plus bas. Le réseau des maraîchers bio de la région "Bio en Grand Est" communique sur les difficultés de la profession, pour expliquer aux consommateurs pourquoi ils ne peuvent pas trouver leurs légumes d'été habituels.

Pas de melons, peu de tomates pour l'instant

Véronique Verdelet est maraîchère bio à Eulmont, en Meurthe-et-Moselle. Chose rare à cette période de l'année, l'herbe est bien verte sur son terrain. Il a même fallu tondre entre les rangs. Mais certaines cultures ne démarrent pas. C'est le cas des melons, qui ne font que des feuilles, quelques fleurs mais pas de fruits. Le chiffre d'affaires a chuté de plus de 50% en juillet. Dans son tunnel, les plants de tomates sont plus petits que d'habitude mais Véronique Verdelet préfère regarder ailleurs : "voir ses échecs en face, ce n'est jamais très facile". La maraîchère veut s'intéresser à ce qui fonctionne :

"Ca profite au maïs, au céleri. Les carottes et les betteraves sont magnifiques".

Problème, ce ne sont pas forcément ces légumes qui sont demandés par les consommateurs :

"C'est ça le gros souci. Comment arriver à faire comprendre ? C'est une année où ils auront très peu de tomates et où on les prépare à des haricots et de la carotte. Ils nous disent que la carotte, c'est pour l'automne."

La survie de certaines exploitations en jeu

Des légumes qu'il faudra réussir à vendre malgré tout. C'est la survie des plus jeunes exploitations qui est en jeu après deux années de sécheresse selon Véronique Verdelet :

"Ca commence à être proche de la zone rouge. Il y a aussi une démoralisation de nos maraîchers parce que semer, planter, d'accord mais le but c'est de récolter. Politiquement, c'est un geste citoyen que d'aller vous approvisionner auprès de vos producteurs locaux. On ne pourra pas vous fournir autant de tomates que d'habitude mais on a d'autres choses alors venez nous voir."