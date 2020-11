Peut-on chasser en Creuse ? La décision doit être prise dans la semaine

Comme dans beaucoup d'autres secteurs, c'est un peu le flou artistique depuis l'annonce du reconfinement. Quid de la chasse dans votre département ? France Bleu Creuse vous dit tout.

Chasse interdite...

Disons-le tout de suite : pour l'heure, la chasse est purement et simplement fermée dans toute la Creuse. Vous avez peut-être vu passer des articles disant qu'elle était autorisée dans un rayon d'un kilomètre autour du domicile, pendant une heure : c'est faux, comme le confirme la Fédération de chasse locale.

... Jusqu'à nouvel ordre

Mais cela pourrait bientôt changer. En effet, ce dimanche 1er novembre, la secrétaire d'État à la biodiversité Bérengère Abba a précisé que les chasses de régulation pourraient être autorisées, "uniquement sur demande de l’autorité administrative afin d’éviter les dégâts aux cultures et forêts dus à prolifération du grand gibier". On parle là des sangliers, chevreuils et cerfs, qui viennent se nourrir et retourner le sol des cultures et des prairies à cette période de l'année.

En clair, le gouvernement a ouvert la porte à une réautorisation de la chasse ; mais c'est désormais au niveau local que cela doit être entériné. D'ici la fin de semaine, une CDCFS (commission départementale de chasse et faune sauvage), impliquant chasseurs, agriculteurs et représentants des pouvoirs publics, doit se réunir pour décider. La préfecture aura le dernier mot et dira si oui ou non, les battues peuvent reprendre.

Dans tous les cas, le but est bien de réaliser des tirs de "prélèvement", pour soulager les agriculteurs en limitant les dégâts sur leurs parcelles. Il n'est pas question de rouvrir la chasse "plaisir", précise la Fédération de chasse de la Creuse.