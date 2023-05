Peut-on élever des vaches sans aggraver le dérèglement climatique ? Oui, dit cet éleveur des Côtes-d'Armor

Le rapport de la Cour des comptes, qui préconise une forte diminution du cheptel de bovins en France pour diminuer la production de méthane, continue à susciter des réactions. Notamment dans les d'exploitations laitières qui ont décidé d'arrêter la traite l'hiver et de changer de mode de fonctionnement, pour réduire la production de méthane, de carbone et de protoxyde d'azote. C'est le cas de Maud Cloarec et Franck Le Breton à Haut-Corlay dans les Côtes-d'Armor. Ils expérimentent une autre façon de travailler depuis sept ans.

"Nos vaches continuent à produire du méthane, mais nos prairies captent du carbone"

Selon Franck Le Breton, "en France, les vaches laitières sont nourries en moyenne à 15% en pâturage naturel. Nos 45 vaches ne mangent que de l'herbe. C’est une économie d’achat d’aliments, notamment les fameux tourteaux de soja importés du Brésil, de pesticides, d’engrais, d’usure des machines agricoles qui ne sont plus utilisées pour la manutention des aliments. En ce qui nous concerne, on a revendu du matériel agricole. L’un dans l’autre, on s’en sort mieux, économiquement, en rythme de vie, et surtout sur le plan du réchauffement climatique. Nos vaches continuent à produire du méthane par leurs rots, mais nos prairies et nos haies captent du carbone, et nous ne produisons plus de protoxyde d'azote, que l'on trouve dans les engrais chimiques."

"Avoir une vision globale"

"Nous stockons plus de carbone que nos vaches ne produisent de méthane", estime Franck Le Breton qui explique qu'"il est nécessaire d'avoir une vision globale. Concernant le réchauffement climatique, il va falloir malheureusement qu'on ait un scénario de rupture, car on est au pied du mur. Réduire le cheptel est peut-être nécessaire, mais c'est déjà ce qui se passe en raison des difficultés de transmission des exploitations. Et il y a d'autres solutions."