Philippe Delin est ce lundi l'invité de la matinale France Bleu Bourgogne

Il est à la tête de l'une des dernières fromageries indépendantes de Côte-d'Or. Philippe Delin est ce lundi l'invité de France Bleu Bourgogne. Fils de fromager, Philippe Delin a repris au début des années 2000 la fromagerie basée à Gilly-les-Citeaux. Aujourd'hui, il développe les exportations.

Quand on demande à Philippe Delin, à quand remonte sa passion pour les fromages, le fils cadet Delin n'hésite pas une seconde : "dès l'âge de 5 ans, j'aidais mon père à rouler les fromages. Quitte à sécher l'école." Quarante ans plus tard, Philippe Delin aime toujours les fromages. Il a surtout fait passer la fromagerie familiale de ses parents au stade d'une entreprise qui aujourd'hui exporte près de la moitié de sa production au Canada, Etats-Unis et Australie.

Un tournant aux début des années 2000

Après avoir décroché son brevet de technicien supérieur en industrie agroalimentaire, Philippe Delin intègre la fromagerie. Il va occuper tous les postes, du ramassage à la fabrication en passant par l'emballage. Le tournant a lieu au début des années 2000 : "à cette époque, le chiffre d'affaire de l'entreprise était de 3 millions d'euros. Aujourd'hui, il s"établit à 19 millions." Pour augmenter la production, d'importants investissements sont réalisés sur le site de Gilly-les-Citeaux. Petit à petit, le groupe Delin s'agrandit. Il rachète des fromageries à Chevillon (Haute-Marne), Juchy (Seine et Marne).

Philippe Delin présentant ses fromages devant le magasin à Gilly-les-Citeaux - DR

Le groupe Delin compte aujourd'hui une centaine de salariés. La fromagerie produit chaque année 1700 tonnes de fromages.

