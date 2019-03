Philippe Jéhan, un homme de conviction salué par ses amis à la FDSEA, critiqué par ses opposants syndicaux

Châtillon-sur-Colmont, France

Philippe Jéhan raccroche sa casquette de leader syndical. Le président de la FDSEA de la Mayenne a décidé de passer la main, après cinq ans à la tête du puissant syndicat agricole. Ses amis et ses confrères de la FDSEA lui rendent hommage, ses opposants syndicaux lui reprochent son manque de dialogue.

Dans un monde en constante évolution, il faut savoir laisser sa place et renouveler les générations et pas seulement dans les discours . Notre reseau @fdsea53@JEUNESAGRI53 au service du revenu des @Agri_53@FRSEA_PDL@FNSEA@JeromeDespey@vandaele_sa@JDecerlepic.twitter.com/9MoDQx5iHQ — philippe jehan (@philippe_jehan) March 1, 2019

"Quelqu'un de combatif qui n'a jamais baissé la garde et qui a toujours été au combat, au charbon, pour défendre au mieux les intérêts des producteurs et des productrices de la Mayenne" - Florent Renaudier.

MERCI @philippe_jehan pour ton engagement ta combativité pour tous les #agriculteurs. Total respect pic.twitter.com/RY2FztyTIZ — desilliere florence (@desilliereflor1) March 1, 2019

Journée particulière pour l'agriculture mayennaise... toute une génération qui se reconnaît dans ton action. Certain que ton engagement trouvera de nouvelles formes, pour l'agriculture... et les agriculteurs en particulier. Bon vent et surtout, ne lâche rien... @philippe_jehan — Stéphane GUIOULLIER (@SGuioullier) March 1, 2019

Philippe Jéhan a annoncé sa décision lors d'un conseil d'administration de la FDSEA. "On retient des valeurs chaleureuses, de sincérité, de transparence et de vérité. Un homme qui sait faire fédérer des collectifs, quelqu'un de combatif qui n'a jamais baissé la garde et qui a toujours été au combat, au charbon, pour défendre au mieux les intérêts des producteurs et des productrices de la Mayenne", estime Florent Renaudier, vice-président de la FDSEA de la Mayenne

"On mettra le temps qu'on mettra pour lui trouver un successeur, un remplaçant".

"Quand un personnage aussi charismatique que Philippe nous apprend qu'il souhaite passer la main, qu'il souhaite arrêter, forcement ça a surpris les administrateurs, ça va aussi surprendre les adhérentsn On est reconnaissant de tout le travail que Philippe a pu donner ces dernières années. On mettra le temps qu'on mettra pour lui trouver un successeur, un remplaçant, en pensant que la FDSEA est représentée par son président, mais derrière, il y a toute une équipe qui travaille", ajoute Florent Renaudier.

Le premier vice-président du syndicat va assurer l’intérim, dans l’attente de l’organisation d’un conseil d’administration chargé d’élire un nouveau président. Mais Florent Renaudier déclare qu'il ne sera pas candidat à ce poste. On ignore quand auront lieu les élections au conseil d'administration de la FDSEA.

Journée particulière et bien triste. Émue avec ce sentiment de solitude, car difficile d imaginer notre syndicat sans, à sa tête, un responsable aussi engagé que @philippe_jehan . — sylviag (@sylviag53) March 1, 2019

@philippe_jehan très grand respect pour toi, ta rage, tes actions et tes réussites.

Certes rien de possible sans collectif, mais pas de collectif sans rassembleur.

On compte toujours sur toi. #ruralité — Richard CHAMARET (@RichardCHAMARET) March 1, 2019

Merci pour ces années, avec tes qualités et tes défauts, tu resteras pour beaucoup d'agriculteurs un modèle de courage et d'abnégation dans la défense de notre métier 👏👏👏 — Thom Dsllr 🇫🇷 (@ThomasDsillire1) March 1, 2019

Ses opposants syndicaux critiquent son manque d'ouverture

Evidemment, le son de cloche n'est le même du côté de la confédération paysanne. "C'est quelqu'un qui est très sur de ses positions, affirmatif, et qui prend difficilement en compte l'avis d'autres personnes. Alors que la FDSEA ne représente pas tous les agriculteurs du département", estime Raphaël Bellanger, le porte-parole du syndicat en Mayenne.

La confédération paysanne lui reproche son manque de dialogue, c'est le cas aussi de la coordination rurale, et de son secrétaire en Mayenne Pascal Aubry : "Il porte très très bien ses idées mais comme il n'est pas ouvert aux autres, il oublie une grande partie des agriculteurs mayennais. On ne va pas être triste de son départ".

Mais Philippe Jéhan ne quitte pas pour autant le monde syndical. Il reste président du syndicat local de Châtillon-sur-Colmont, et il vient d’être élu à la chambre d’agriculture de la Mayenne.

Un homme de forte convictions et même trop forte qui ne lui permet pas suffisamment d'ouverture sur les autres

Bon vent à @Philippejhean Pour la suite — aubry pascal (@pascalaubrycr1) March 1, 2019

Philippe Jéhan n'a pas donné suite à nos demandes d'interview.