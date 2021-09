Philippe Leymat, viticulteur à Branceilles, veut remettre la nature au cœur de ses vignes

C'est une question de bon sens. La nature sait faire. "À la base la nature était constituée de choses qui s'équilibraient et qui s'autogéraient les unes envers les autres". Sur cette idée Philippe Leymat, viticulteur de Branceilles, a forgé son projet "Haies Sens Ciel". La finalité est simple : ramener de la biodiversité au cœur de son vignoble pour éviter d'avoir recours à trop de traitements sur les ceps.

Un appel à des partenariats

Une parcelle de 7 hectares sera consacrée à ce projet. Dès la fin des prochaines vendanges Philippe Leymat va y planter des haies d'arbres, des plantes, aménager des abris pour favoriser le retour d'oiseaux, de reptiles, mammifères et insectes, précieux auxiliaires pour lutter contre les agresseurs et ravageurs de la vigne. Et la porte est grande ouverte à d'autres agriculteurs ou à des apiculteurs qui souhaiteraient se greffer sur ce projet. "Pourquoi pas remettre comme dans l'ancien temps des arbres fruitiers dans les vignes ?" indique par exemple le viticulteur.

Développer l'écotourisme

Mais Philippe Leymat veut aller plus loin dans le développement de partenariat. Sa réserve de biodiversité au cœur de la vigne peut aussi bénéficier à des chercheurs, scientifiques, à des activités pédagogiques d'écoles entre autres. "L'idée est que tous les gens qui ont un intérêt direct ou indirect à la faune, à la flore, puissent s'accaparer ce lieu". Philippe Leymat croit aussi au développement d'activités écotouristiques autour de son projet qui prévoit d'ailleurs la création de deux hébergements, type cabanes, d'où l'on pourra observer la nuit toute cette biodiversité.