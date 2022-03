PHOTOS - 300 manifestants pour défendre "l’élevage en plein air" ce samedi à Mont-de-Marsan

Deux délégations ont été reçues ce samedi à Mont-de-Marsan (Landes). La première en préfecture, et la seconde au conseil départemental. Tous ont répondu à l'appel du collectif "Ouvre ton bec". Ce groupe, crée en février pour défendre la filière avicole et les petits producteurs, rassemble notamment le Modef, mais aussi la Confédération paysanne 40, les AMAPS landaises et l'Association des producteurs traditionnels de foie gras et volaille plein air. D'après les derniers chiffres du ministère, "4,18 millions de volailles ont été abattues - dont 3,44 millions dans le Sud-Ouest - depuis le début de la crise pour enrayer la grippe aviaire en France".

Les éleveurs demandent la fin de la claustration © Radio France - Nina Valette

Il faut écouter le bon sens paysan

Dans la foule, pour occuper les manifestants, un quiz s'organise sur le thème du canard. "Combien on élève de volailles dans les Landes", questionne le speaker du jour devant la préfecture. Alors que le public cherche la réponse, Amélie Clayton, co-présidente de l'association des producteurs fermiers indépendants des Landes, se prépare à être reçue par la nouvelle préfète. "On a l'impression de vivre une première crise à chaque fois. _C'est un ras-le-bol général. On ne s'en sort pas_. C'est clairement l'avenir de nos exploitations qui est en jeu. On se sent abandonné, personne ne nous écoute. Il est temps d'écouter le bon sens paysan. Clairement, ce qu'on réclame, c'est le plein air, la mise en place de la vaccination, et la baisse de densité pour tous !". La réponse au quiz, 15 millions par an.

Amélie Clayton, co-présidente de l'association des producteurs fermiers indépendants des Landes espère que la nouvelle préfète des Landes va s'emparer rapidement du dossier © Radio France - Nina Valette

Un avis partagé par Vincent, producteur de canard, il fait de la vente directe dans les Landes. "On est là parce qu'on a l'impression que certains producteurs nous imposent un mode de production. Pourtant, on est convaincu que le plein air, c'est la meilleure façon de faire du bon produit. Cette année, la claustration à mener a l'abattage. _Ça fait deux ou trois ans qu'on demande la vaccination_, on aurait pu faire des tests cette année. Ça a été plus vite pour le covid", explique le Landais avant d'ajouter, "il faut enlever de la densité a l'approche de la période critique, le 15 novembre. On connaît tous des éleveurs qui ont carrément arrêtés, ou ralentie... Et pendant ce temps, les autres ont multiplié les volumes."

L'Etat doit arrêter de privilégier les intérêts économiques de certains

Le débat de la densité d'animaux dans le département était aussi au cœur des discussions au département. Christophe Mesplède, vice-président du syndicat agricole Modef (mouvement de défense des exploitants familiaux) a été reçu par Renaud Lagrave, Vice-président Région Nouvelle-Aquitaine, Boris Vallaud, Député de la 3e circonscription des Landes ou encore Eric Kerrouche, Sénateur du département.

"Le débat qui arrive désormais, c'est celui qui va nous permettre de recommencer la façon dont on va produire nos canards dans le département. L'idée, c'est de baisser les volumes de production en restant vigilant par rapport à ceux qui ont déjà fait des efforts l'hiver dernier. Les producteurs en Label et fermiers ont déjà baissé de 60% leurs productions, il faut en tenir compte. À côté de ça, il y a la filière longue qui a maintenu ses volumes, voire développée les choses par endroit. Il faut impérativement qu'elle aussi baisse ses volumes pendant la période a risque à savoir décembre janvier, _sinon on sera tous en faillite_", insiste le représentant syndicat à la sortie de cette rencontre.

Certains manifestants ont fait le déplacement depuis le Pays Basque ou encore le Béarn © Radio France - Nina Valette

"Si on veut encore du foie gras dans notre pays, un produit de luxe, il va falloir que l'état prenne ses responsabilités en manière de gestion sanitaire et _ne pas continuer à privilégier les intérêts économiques de Labeyrie, Delpeyrat et Euralis_, les gros, qui dictent leur loi sur les sanitaires. L'état doit prendre ses responsabilités et sauver l'ensemble de la filière, les petits comme les gros", insiste Christophe Mesplède, vice-président du Modef.