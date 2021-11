PHOTOS - A la découverte du café martiniquais

L'histoire du café martiniquais est une véritable odyssée qui est en train de rebondir. Le tout premier plant de café martiniquais a été apporté au XVIIIe siècle par le marin dieppois Gabriel de Clieu. En 1721 celui-ci obtient du roi Louis XV de prendre un plant dans le jardin du château de Versailles pour aller le replanter aux Antilles. Entre tempêtes et une attaque de pirates la traversée de l'Atlantique est périlleuse. Gabriel de Clieu se prive de sa ration d'eau pour arroser les caféiers.

Arrivé en Martinique le plant est planté dans le nord de l'île. 1 an et demi plus tard la récolte est telle que la production s'étend en Amérique centrale et du sud. Mais après 1800 les caféiers victimes de maladies et de cultures plus rentables comme la canne à sucre tombent dans l'oubli. Il y a moins de 10 ans le parc naturel régional de la Martinique s'est attelé à retrouver le plant d'origine de café Arabica Typica. "A partir des 400 feuilles qu'on avait trouvé dans les zones propices on a retrouvé le pied mère qui avait l'ADN de l'Arabica Typica" explique Sonia Hoche Balustre directrice du développement durable au parc naturel régional de la Martinique.

Mathurin Pajoul, caféiculteur © Radio France - Yves-René Tapon

Ca fait 3 ans que j'ai planté du café. C'est un rêve que j'avais. Un caféiculteur

Actuellement 6 producteurs caféiculteurs ont relevé le défi de produire de nouveau cet Arabica Typica, une variété d'excellence. Soutenus financièrement par le PNMR -le parc naturel régional de la Martinique- ils travaillent aujourd'hui sur 6 hectares. L'objectif du parc est d'atteindre les 20 hectares de production. Mathurin Pajoul installé près de Fort-de-France réalise ainsi un rêve: "Petit, chez mes grands parents, j'ai connu le café. C'est une variété très sensible et très fragile alors il faut être attentif et vraiment aimer ça."

Le café se cueille quand la cerise est bien rouge © Radio France - Yves-René Tapon

Ecoutez ici le reportage d'Yves-René Tapon Copier

Aux pieds de la Montagne pelée à Morne Rouge dans le nord de l'île Sébastien Souraya s'est lui aussi lancé dans la plantation de caféiers:" Il faut trouver les bons traitements et comme on ne met pas d'engrais chimiques c'est encore plus difficile". La récolte s'effectue à la main de septembre à décembre car il faut attendre que le grain soit bien mûr.

Sonia Hoche Balustre responsable du développement durable au parc régional de la Martinique © Radio France - Yves-René Tapon

Sébastien Souraya et son grand-père José à La Morne Rouge © Radio France - Yves-René Tapon

Dégustation de café martiniquais par un barista © Radio France - Yves-René Tapon

Le savoir-faire c'était perdu. Marie-France Duval du CIRAD

Jacques Vabre s'est associé à cette relance de la production avec le parc naturel régional de la Martinique et le CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. "Le café continuait d'exister de manière disséminée chez des particuliers mais il n'était plus cultivé de manière systématique" - explique Marie-France Duval représentante du CIRAD en Martinique. La phase d'apprentissage se poursuit pour bien apprivoiser ces caféiers martiniquais. L'Arabica Typica est une variété haut de gamme. Il est peu amer et pas très fort. Même les amateurs de café sucré peuvent cette fois se passer de sucre pour mieux profiter de ses arômes.