PHOTOS - À Orange, le basilic produit en Vaucluse se vend comme des petits pains

Dans la soupe au pistou, la sauce au pesto, la salade tomates-mozzarella, il est indispensable. C'est le basilic, cultivé en Vaucluse par certains pépiniéristes. À Orange, les Arômes du Grès en produisent une quarantaine de variétés différentes. Les plus connues sont le genevose ou le marseillais mais la famille Tramier a des variétés plus originales : le thaï, le citron, le purple ruffles, le cannelle, le perpétuel, etc.

Une quarantaine de variétés de basilic

C'est Alexandre Tramier qui en supervise la production mais tout le monde met la main à la pâte. Sa mère s'occupe des semis, son père de la commercialisation sur les marchés et sa sœur vient aussi donner un coup de main. Une production familiale et naturelle, sans engrais, "à la rude, pour que votre pot de basilic tienne le plus longtemps possible, jusqu'à la fin septembre", explique Alexandre.

Depuis le retour des beaux jours, les clients défilent sous la serre. "Le basilic, ça sent bon le Midi", raconte cette cliente, fan de la soupe au pistou. Aux arômes du Grès, on cultive aussi de très nombreuses plantes aromatiques et médicinales. La collection de sauge notamment est impressionnante : Alexandre en compte au moins 350 sur les 900 répertoriées à travers le monde.

Aux arômes du Grès, le basilic est cultivé sous serre © Radio France - Camille Labrousse

Les semis de basilic pour la fin de l'été © Radio France - Camille Labrousse