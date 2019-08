PHOTOS - On a testé le labyrinthe en bottes de paille de Montreux-Château

Pour le Dimanche à la ferme, organisé tous les ans par la FDSEA, c'est une exploitation de Montreux-Château qui a été choisie, avec une attraction inédite : un labyrinthe géant en bottes de pailles. On a testé pour vous, et on s'y est (presque) perdu !

Découvrir une exploitation, et discuter avec les agriculteurs de leur métier : c'est le principe des Dimanches à la ferme, organisés par la FDSEA. Cette année, l'événement a lieu à la ferme de Gilbert et Bénédicte Richardot, à Montreux-Château, ce 18 août.

Le dimanche à la ferme est organisé par la FDSEA © Radio France - Nolwenn Quioc

Riposter à l'agri-bashing

Visites guidées de l'exploitation, concours de labour, promenades en calèche, marché de produits locaux, le programme est fourni. L'objectif est de montrer l'agriculture sous un jour favorable, face à l'agri-bashing, les critiques dont les agriculteurs sont la cible.

"On a une mauvaise information à travers les réseaux sociaux, explique Pascal Kœlhy, le président de la FDSEA du Territoire de Belfort. Je pense que notre métier est mal connu du grand public, beaucoup de ceux qui causent sur les réseaux n'ont jamais mis les pieds dans une ferme".

L'opération permet de montrer une image positive des agriculteurs explique Pascal Koelhy, président de la FDSEA 90 Copier

Un ouvrage géant en bottes de pailles

C'est donc l'occasion d'aller voir sur le terrain de quoi il en retourne, dans une exploitation de polyculture et élevage de vaches laitières. Au total, 230 bêtes qui paissent dans les prés.

Céline, Gilbert et Bénédicte ont beaucoup réfléchi pour réaliser le labyrinthe © Radio France - Nolwenn Quioc

Mais l'attraction de la journée se situe derrière les hangars : un labyrinthe géant, fait de 180 bottes de paille carrées. C'est la fille de Gilbert, Céline, qui a été chargée de la réalisation, et ça n'a pas été une mince affaire : "Il fallait faire le plan pour savoir par quel bout on commence, et savoir comment les mettre" détaille la jeune fille.

Comment faire pour arriver jusqu'à Gilbert ? © Radio France - Nolwenn Quioc

Pas facile de trouver la sortie !

Il a fallu cinq personnes et 11 heures de travail non-stop jeudi pour installer le labyrinthe, et le résultat est bluffant ! "Même moi qui l'ai fait, j'ai réussi à me perdre ! s'exclame Céline. On ne voit pas le bout, il y a des coins, des culs-de-sac... Je me suis bien cassé la tête pour le faire, mais c'est un bon résultat !"

L'entrée du labyrinthe... © Radio France - Nolwenn Quioc

Et la sortie, qu'on a fini par trouver ! © Radio France - Nolwenn Quioc

Car même si le labyrinthe ne fait qu'un mètre vingt de haut, on vous confirme que c'est compliqué pour un adulte de deviner le chemin à prendre. "Alors pour des enfants, ils vont chercher un petit moment ! Il y aura peut-être des pleurs pour les enfants qui ne sauront pas s'orienter !" anticipe déjà Gilbert. Mais promis : aucun enfant ne sera abandonné dans le labyrinthe !

Les vaches de Gilbert n'ont pas eu le droit de tester le labyrinthe © Radio France - Nolwenn Quioc

Infos pratiques : Le dimanche à la ferme a lieu de 10h à 17h, à la ferme laitière de Gilbert et Bénédicte Richardot, 20 bis rue du Maréchal Leclerc à Montreux-Château.