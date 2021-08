PHOTOS - Annulé l'an dernier, le festival de l'élevage est de retour à Brive

C'est l'un des événements de l'année à Brive-la-Gaillarde. Le festival de l'élevage a lieu ce week-end dans la ville corrézienne, deux ans après sa dernière édition. En 2020, il a été annulé à cause du Covid.

L'objectif est de promouvoir l'agriculture corrézienne et notamment la race bovine limousine. Le festival de l'élevage a lieu ce week-end, à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. C'est l'un des événements de l'année dans la ville et il rassemble environ 26.000 visiteurs à chaque édition.

"Cela fait du bien de voir du monde"

Un rendez-vous important pour le commerce local et le rayonnement de la ville reconnaît Jean-Luc Souquières, conseiller municipal délégué aux affaires agricoles à la mairie de Brive. "C'est une vitrine pour tout le monde et cela apporte un élan économique". Une 52ème édition avec une saveur particulière car le festival fait ainsi son retour après avoir été annulé l'année dernière à cause de la crise sanitaire.

La vache, la star du festival de l'élevage © Radio France - Luc Chemla

Un enclos du festival de l'élevage à Brive © Radio France - Luc Chemla

Durant les deux jours du festival, les visiteurs viennent à la rencontre des éleveurs. Un moment de partage tant attendu par les agriculteurs. "On en avait besoin, on n'est pas heureux tout seul dans notre coin" ; "Après deux ans de travail enfermé dans notre exploitation, cela fait du bien de voir du monde".

Gallinette prend la pose ! © Radio France - Luc Chemla

Cependant, concernant les affaires, ce week-end est particulièrement important. En effet, il est marqué par les différents concours, où vaches, génisses et taureaux sont présentés à un jury. L'occasion pour les éleveurs de faire rayonner leur exploitation et d'attirer de potentiels clients.

Un peu de repos avant le concours ! © Radio France - Luc Chemla

Les éleveurs du festival préparent leurs bêtes avant le concours © Radio France - Luc Chemla

Les différents concours rythment le festival durant les deux jours à Brive © Radio France - Luc Chemla

Du côté des visiteurs, on trouve à la fois des touristes mais aussi beaucoup de locaux, heureux de retrouver leur rendez-vous annuel. "Ce sont nos racines ! Nos racines rurales" explique Pierre, un Corrézien.

Après avoir débuté ce samedi, le festival dure encore ce dimanche jusqu'à 18h. A cause de l'épidémie de coronavirus, le pass sanitaire est obligatoire pour entrer ainsi que le masque. Il est également interdit de manger debout, il faut être obligatoirement assis.