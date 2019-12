PHOTOS - Après le Pont du Gard, ils dénoncent "l'agribashing" devant les arènes de Nîmes

France, veux-tu encore de tes paysans ? La question déjà posée devant le Pont du Gard la semaine dernière est à nouveau affichée devant les arènes de Nîmes et devant la Maison carrée. Une action de la FDSEA 30 et des Jeunes agriculteurs pour lutter contre "l'agribashing".

Nîmes, France

Les agriculteurs du Gard poursuivent leur tournée. Après le Pont du Gard, des représentants de la FDSEA 30 et des Jeunes agriculteurs ont cette fois tendu leur banderole "France veux-tu encore de tes paysans ?" ce mercredi devant les arènes et la Maison carrée à Nîmes. Une nouvelle action pour lutter contre "l'agribashing". "Notre précédente photo devant le Pont du Gard a été partagée plus de 2.000 fois sur les réseaux sociaux", explique le président de la FDSEA du Gard, David Sève.

Un nouveau type d'action pacifique, pour "interpeller autrement que lors de manifestations" sur la situation des agriculteurs et sur la manière dont ils sont perçus par une partie de la population.

La banderole traversera-t-elle la France ?

Si de nouvelles actions et photos devant "les emblèmes du terroir" du Gard ne sont pas écartées dans les prochaines semaines, explique David Sève. Le président de la FDSEA 30 aimerait donner cette banderole à d'autres départements pour qu'elle traverse la France, donnant ainsi une autre portée à leur message.

à lire aussi PHOTOS - Des agriculteurs posent devant le Pont du Gard pour dénoncer "l'agribashing"