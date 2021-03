PHOTOS - Après un an au fond du lac de Tignes, près de mille bouteilles de vin ressorties

Un vigneron savoyard a voulu tester l'efficacité du lac de Tignes dans la conservation du vin. Il y a un an, Pascal Perceval a mis près de mille bouteilles et un fût de 500 litres au fond du lac. Des plongeurs et un hélicoptère les ont ressortis ce jeudi.

Pascal Perceval aime les défis... et surtout les lacs ! Ce vigneron savoyard, dont la cinquantaine d'hectare s'étend des Marches à la Chautagne, a l'habitude depuis quelques années de mettre son vin au fond du lac d'Annecy et Léman, en Haute-Savoie.

Une eau à près de 0 degré

Cependant, l'an dernier, il a voulu tester la conservation de son vin en le mettant dans le lac de Tignes, à environ 2.000 mètres d'altitude. En mars dernier, près de 1.000 bouteilles de Roussanne et un fût de 500 litres de Chignin-Bergeron ont ainsi été plongé à 21 mètres de profondeur, dans une eau qui avoisine les 0 degré.

Les bouteilles étaient à 21 mètres de profondeur, dans une eau proche des 0 degré © Radio France - Luc Chemla

Après un an "au chaud", l'expérimentation a pris fin ce jeudi. Le vin a été ressorti du lac. Il a néanmoins fallu l'aide d'une équipe de plongeurs et d'un hélicoptère afin de treuiller le fût et l'imposante caisse contenant les bouteilles. Sur le lac, Pascal Perceval est stressé. "Un vin des lacs, en un an sous l'eau il en prend trois-quatre années. J'espère que ça ne va pas trop refermer le vin."

Un hélicoptère a treuillé les bouteilles et le fût © Radio France - Luc Chemla

Après que les plongeurs aient séparé les chaines de la caisse avec les bouteilles et le fût, l'hélicoptère entre en action. Cette opération est rapide, l'appareil se met au dessus du lac et, via une corde, treuille la "marchandise".

Le fût sorti du lac © Radio France - Luc Chemla

Le fût héliporté dans la station © Radio France - Luc Chemla

Une fois sur la terre ferme, la caisse avec les bouteilles est nettoyée, à l'aide des pompiers, avec un jet d'eau afin d'enlever la vase.

Le fût de Chignin-Bergeron une fois sorti du lac © Radio France - Luc Chemla

Même les pompiers sont venus en renfort ! Pour enlever la vase sur la cage des bouteilles © Radio France - Luc Chemla

Après trois heures de travail vient le moment fatidique, la dégustation. "Il se débouche déjà pas mal" s'exclame Pascal en ouvrant la première bouteille. Afin de comparer, le vigneron a également amené des bouteilles du vin du même cépage, resté à la cave durant l'année.

Pour l'occasion, Clément Bouvier, le chef étoilé du restaurant l'Ursus à Tignes est venu goûter le vin. Son sommelier est également présent, Kevin Beslin-le-Bras. "Je ne pensais pas que ça a allait changer aussi vite en un an sous l'eau. _C'est très rare de voir une différence d'une année sur l'autre entre deux vins_. Un vin plus fin, plus élégant, plus sur le fruit, moins sur ce côté acidulé mais plus sur le côté finesse, rondeur mais qui donne vraiment envie de le déguster."

Les 1000 bouteilles ont passé un an au fond du lac de Tignes © Radio France - Luc Chemla

Le "Vin des profondeurs" a lui passé un an à la cave © Radio France - Luc Chemla

Le chef étoilé Clément Bouvier en pleine dégustation © Radio France - Luc Chemla

Pascal se dit ravît. Il valait mieux car avant même de goûter, le vigneron a remis notamment un fût dans le lac. Le vin sorti ce jeudi sera commercialisé d'ici un à deux mois. Le prix ira de 30 à une soixantaine d'euros.