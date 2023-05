PHOTOS - Au comice agricole de Conches-en-Ouche, ils sont fans des gros engins

Quelque 10.000 visiteurs ont déambulé, sous le soleil en ce jeudi de l'Ascension sur le site de l'arboretum pour le traditionnel comice agricole de Conches-en-Ouche (Eure). Huit concessionnaires agricoles étaient présents pour présenter les dernières innovations d'engins agricoles qui suscitent l'intérêt des professionnels et des badauds. Tristan, 21 ans, est venu avec sa petite amie Katia, 21 ans également, passer la journée au comice et le couple n'hésite pas longtemps avant de monter dans un tracteur. "C'est impressionnant quand on est en haut" raconte la jeune femme tandis que son compagnon met en avant les caractéristiques du tracteur : "Forte puissance, trois cents chevaux, nouvelle génération, confortable" détaille l'étudiant en BTS productions végétales. Un tracteur qui fait envie, "on aimerait tous avoir ça chez soi" dit-il, mais le prix pourrait calmer ses ardeurs. Comptez au bas mot 150.000 euros à 200.000 euros en fonction des options.

Tristan et Katia s'apprêtent à monter dans le tracteur. Attention aux marches ! © Radio France - Laurent Philippot

Des merveilles de technologie

Ce comice est pour les particuliers "une découverte du monde agricole, que ce soit par les bêtes ou par le matériel" avance Simon Pecot, qui effectue son BTS Technico-Commercial en alternance dans la société Dimond, enthousiaste à l'idée de décrire l'intérieur de la cabine : "Deux écrans, un volant réglable, une cabine insonorisée et climatisée et des sièges cuir ventilés et chauffés".

Simon Pecot devant son tracteur dernier cri © Radio France - Laurent Philippot

"La nouvelle technologie, ça n'a rien à voir avec dans le temps, c'est des belles bêtes maintenant" expertise Cédric en visite avec sa famille dont Lise, "maintenant ils sont plus grands que nous" avance-t-elle en se souvenant que son père était mécanicien agricole chez Dimond.

Une des machines les plus impressionnantes présentées au comice, un trieur de semences © Radio France - Laurent Philippot

Les tracteurs, joie des enfants

Grimper dans un tracteur, c'est presque un passage obligé pour les enfants. Marion a fait la queue avec Arthur, 7 ans, et Robin, bientôt quatre ans. "Ça ressemble beaucoup à un avion de chasse" rapportent à leur mère les deux garçons à la descente. "Il a plein de boutons, il y en a quatre, un bouton OK. Il y a un écran de contrôle" analyse en spécialiste Arthur, qui a un avant-gout de ses vacances d'été car "en juillet, on va aller chez chez la collègue de ma mère et son mari est agriculteur. On va faire les moissons et on va récolter le blé".

Le tracteur dans lequel Arthur et Robin sont montés © Radio France - Laurent Philippot

Chez un autre concessionnaire, Rayan et Marley, cousin et cousine, se disputent pour savoir qui aura le droit d'être derrière le volant. Ce sera chacun son tour. Marley, 7 ans, arrive à la troisième marche du tracteur, "il est plus grand que n'importe qui" dit la fillette tandis que Rayan, 7 ans, aimerait bien "travailler dans [s]on champ avec ce tracteur. On a un Massey-Ferguson, mais celui-là, il est mieux".

Les visiteurs du comice de Conches ont pu découvrir l'évolution des tracteurs des années 50 à nos jours © Radio France - Laurent Philippot

Rendez-vous est pris pour la prochaine édition du comice agricole de Conches-en-Ouche, le jeudi 9 mai 2024 pour la 152e édition.