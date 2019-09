PHOTOS - C'est parti pour les vendanges dans l'Auxerrois

Saint-Bris-le-Vineux, France

Ça y est. Les premiers raisins ont été coupés ce matin dans l'Yonne. C'est le début des vendanges pour le Crémant de Bourgogne. Elles se font forcément à la main comme l'exige le cahier des charges de l'appellation. Le Crémant se cultive sur 55 communes du département, notamment à Saint-Bris-Le-Vineux, au domaine de Vaux Marquis. Ce matin, aux premières heures du jour, 17 vendangeurs sont entrés en action.

Pour le Crémant de Bourgogne, le raisin doit être coupé à la main. © Radio France - Thierry Boulant

Une vendangette dans la main, un sot à coté d'elle, Mathilde (qui fait les vendanges depuis près de 20 ans) retrouve tout de suite les gestes justes. "On enlève les feuilles pour bien voir le raisin. Et puis après on prend le sécateur, on récupère la grappe et on dépose", explique-t-elle.

Concentration et courbatures

Ça parait simple comme ça, mis le travail demande quand même un peu de concentration, surtout au début. "C'est vrai que le premier jour, c'est un peu difficile, on essaye de reprendre le rythme comme ça fait quelque temps qu'on n'a pas fait les vendanges. On fait attention à ne pas se couper les doigts, et à ne pas écraser le raisin ! Car il faut que le raisin arrive propre aux caves de Bailly", confirme Yannick.

Le domaine Vaux Marquis de Saint Bris le Vineux emploie 17 personnes pour les vendanges du Crémant. © Radio France - Thierry Boulant

Physiquement, ce n'est pas facile d’être accroupi une bonne parti de la journée. Mais vendanger, c'est plus qu'un travail, c'est une ambiance particulière et tout le monde coupe le raisin avec enthousiasme. "On passe un bon moment ensemble, avec le casse croûte, tout ça... c'est très agréable", souligne Julien. Cette bonne ambiance, François Courtet, le patron du domaine, la cultive. Il travaille d'année en année avec la même équipe de vendangeurs d'âges et d’horizons différents. "Ce sont souvent des personnes de la région qui ont du travail mais prennent des vacances pour les faire. J'en ai plusieurs qui voyagent, aussi. Ils partent à l'étranger et quand ils reviennent, ils font les vendanges", explique le vigneron.

Quatre journées bien remplies

Il va falloir quatre jours à ces dix-huit personnes pour vendanger les trois hectares de Pinot Noir du domaine. Tous le savent : leurs journées seront bien remplies et leurs soirées très courtes. "En général, on ne traîne pas trop, on va vite au lit !", conclut l'un des vendangeurs, un sourire au lèvres.