Photos chocs dans un élevage intensif de poulets : "Venez, on va vous montrer comment on travaille !"

Le journaliste Hugo Clément, végétarien convaincu, annonce avoir passé une nuit en Bretagne dans un élevage intensif de poulets qui fournit de la viande à Mac Donald's. Son message et ses photos chocs sur les réseaux sociaux font le buzz et réagir les éleveurs.

Plouasne, France

L'élevage où s'est introduit Hugo Clément est situé, selon nos informations, à Plouasne dans les Côtes d'Armor, une ferme de référence pour Mac Donald's, souvent citée en exemple par la marque pour le bien-être animal notamment.

Nous avons passé la nuit en Bretagne dans un élevage intensif de poulets, qui fournit de la viande à MacDonald. 25 000 animaux entassés dans un seul bâtiment. Folie. Reportage à suivre... pic.twitter.com/cmDytVJaHR — Hugo Clément (@hugoclement) April 14, 2019

Les éleveurs respectent les vegans mais on leur demande juste de nous respecter également - David Labbé

C'est aussi une ferme comme on en voit beaucoup en Bretagne. "Nous sommes décriés alors que nous faisons bien notre travail et que les contrôles sanitaires sont très stricts", regrette David Labbé représentant de la filière avicole à la FDSEA des Côtes d'Armor et éleveur à Plourivo près de Paimpol. Lui aussi produit des poulets pour la chaîne de restauration rapide américaine.

"Nous avons des capteurs dans nos bâtiments : hygrométrie, température... pour créer un bien-être optimal aux volailles", précise David Labbé. "Nous sommes ouverts à la discussion lorsque nous avons affaire à des personnes qui ne sont pas dans l'extrémisme, moi, je dis venez, on va vous expliquer comment on travaille !"