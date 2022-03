PHOTOS - Concours général de la limousine : les grosses écuries raflent les premiers prix

Ce jeudi était journée de fête pour la race limousine au salon de l'agriculture de Paris, jour du concours général de la race. De nombreux visiteurs ont assisté au défilé des animaux sur le ring et à la consécration, cette année encore, des élevages haut-viennois Pimpin et Camus.

On a retrouvé le concours général de la race limousine comme on l'avait laissé il y a deux ans, ce jeudi au salon de l'agriculture de Paris. Festif, enjoué et dominé par les indétrônables GAEC Pimpin et Camus, deux élevages haut-viennois habitués des premiers prix pour leurs animaux.

Le Grand Prix de championnat mâle, distinction la plus prestigieuse du concours, a été remporté par le taureau Maréchal, élevé par Pimpin Frères à Beynac. Quant au Grand Prix de championnat femelle, il est attribué au GAEC Camus Père et fils d'Arnac la Poste

Ce concours 2022 était aussi celui des retrouvailles, après l'annulation du salon de l'agriculture l'année dernière. Le rendez-vous était donc d'autant plus important pour les éleveurs et pour tous les représentants de la race car le "show" est une vitrine incontournable face au grand public mais également pour des aspects commerciaux et de diffusion de la race.

Curieuse, face au public. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

En famille au concours général de la race limousine. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Pour conclure le concours, et comme le veut la tradition, tous les animaux primés ont défilé sur le ring dans un grand tour d'honneur face au public.