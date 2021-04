PHOTOS - Coup de projecteur sur l'agriculture urbaine tout le week-end à Avignon

La 3e édition des 48h de l'agriculture a lieu ce week-end à Avignon. Au menu, des ateliers et visites pour sensibiliser les citadins à l'agriculture classique et encourager la végétalisation des villes.

Faire pousser des fruits et légumes en ville, ça vous paraît compliqué voire impossible ? Surtout, si vous n'avez pas de jardin ? "Faux" répondent les organisateurs des 48h de l'agriculture urbaine. Les membres de l'association Les Jeunes Pousses assurent qu'il existe des solutions. Pour le prouver des ateliers et visites sont prévus tout le week-end à Avignon. L'événement se poursuit ce dimanche, jusqu'à 17 heures.

Renforcer le lien entre agriculteurs et "urbains"

"J'ai un jardin, j'essaye d'y planter deux-trois trucs mais c'est tout petit alors je viens ici pour voir ce qu'il est possible de faire", explique Adrien, un Avignonnais venu faire un tour ce samedi dans la micro-ferme urbaine de Monclar baptisée le Tipi. Karine, elle, essaye de faire pousser des plants sur son balcon en vain, elle vient ici demander conseil.

Sur place, des ateliers semi, des ventes de plants potagers et de produits locaux. Autant de moyens pour le président de l'association Les Jeunes Pousses d'encourager la végétalisation des villes et de faire le lien entre "les agriculteurs qui nourrissent réellement la ville et les personnes qui n'ont pas forcément de jardin mais qui ont besoin de se fournir en légumes toute l'année".

Selon Paul Arthur Klein "on peut agir avec pas grand-chose". À Avignon par exemple, il est possible de demander à la mairie de végétaliser l'entrée de son logement indique-t-il, "on casse un petit bout du trottoir et ensuite on peut cultiver à cet endroit."

La plupart des événements ont lieu au Tipi, la micro-ferme urbaine installée dans le quartier de Monclar à Avignon. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Ce dimanche au Tipi, les festivaliers pourront apprendre à installer un jardin avec des bottes de paille. © Radio France - Elsa Vande Wiele