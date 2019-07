PHOTOS - Dans le Royans, une grande partie de la récolte de noix est perdue

Saint-Laurent-en-Royans, France

Des noix encore vertes, éventrées par la grêle, des branches d'arbres et des feuilles recouvrent le sol de la parcelle Lionel Berthuin, à Saint Jean en Royans : "On a tout perdu. On estime à 80% des noix par terre. Et ce qu’il reste est bien grêlé. On a l’impression que l’on a secoué les noyers."

Le patron de Vercornoix a 42 hectares de noyers sur 5 communes. Toutes ses parcelles sont touchées : "C’est une saison catastrophique. A cause de la grêle, il y aura peu de produits à la vente cette année." Il ne devrait rester que 10% de la production de Lionel.

Un classement en catastrophe naturelle ?

Le 15 juin dernier, l’orage de grêle qui s’est abattu sur l’Isère et la Drôme a tué 27 000 noyers. De mémoire d'ancien, c'est épisode de grêle, c'est du jamais vu depuis 1982.

A Saint-Laurent-en-Royan, Jean Cottin dénombre 150 arbres couchés et arrachés du sol. "Ce qui a été le plus touché, ce sont les arbres les plus beaux, les arbres en production" précise de nuciculteur. "C’est tout par terre. En plus, les arbres étaient très sensibles au vent. Ils étaient très chargés en fruit."

A plus de deux mois de la récolte des noix, c’était le pire moment. Thomas, producteur à Saint-Thomas, essaie de positiver : "L’année prochaine, j’aurai des noix. Un noyer, c’est 15 ans d'attente pour produire. J’ai un peu de chance car je n’ai rien d’arraché."

Ces producteurs de noix espèrent que l'état de catastrophe naturelle sera accordé après ces violents chutes de grêle samedi soir.