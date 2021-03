PHOTOS - Des agriculteurs en colère déversent du fumier devant la préfecture de la Loire

Une benne de fumier déversée aux fenêtres de la préfecture, la rue Charles-de-Gaulles bloqués par des tracteurs dans le centre-ville de Saint-Etienne et le trafic des tramways interrompus. Une cinquantaine d’agriculteurs se sont rassemblés comme il y a deux semaines à l’appel de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs de la Loire. Ils demandent à l’Etat d’agir face à des prix de vente de leurs produits jugés beaucoup trop bas.

Des agriculteurs ont manifesté devant le préfecture de la Loire. © Radio France - Victor Vasseur

De la viande vendue à perte

"On a fait les comptes la semaine dernière", explique François Garrivier, éleveur de vaches allaitantes à Grézolles, "il nous manquait entre 400 et 500 euros par animal". Le vice-président de la FDSEA dans la Loire poursuit : "On en vend entre 20 et 25 chaque année. Cela fait entre 10.000 et 15.000 euros de manque à gagner car je ne vends pas mes animaux à leur coût de production."

"La distribution veut toujours le prix le plus bas que son concurrent", se désole François Garrivier. "Si le prix augmentait de quelques centimes à la distribution, mais pour tout le monde de la même façon, cela poserait aucun problème."

Des agriculteurs ont également manifesté en Haute-Loire, à Yssingeaux, à Brioude et au Puy-en-Velay.

