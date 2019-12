PHOTOS - Des agriculteurs posent devant le Pont du Gard pour dénoncer "l'agribashing"

Des représentants de la FDSEA 30 et des Jeunes Agriculteurs du Gard ont posé ce vendredi devant le Pont du Gard avec une banderole : France veux-tu encore de tes paysans ? But de l'action, lutter contre "l'agribashing".

Gard, France

France veux-tu encore de tes paysans ? Voilà la phrase écrite sur la grande banderole déployée par quelques agriculteurs devant le Pont du Gard ce vendredi. Une action pour lutter contre l'agribashing et en particulier sur les réseaux sociaux.

Multiplication des arrêtés anti-pesticides, intrusions et vidéos sauvages tournées dans les élevages, différentes actions que les agriculteurs qualifient "d'agribashing". Ils s’estiment dénigrés et déconsidérés.

"On s'aperçoit de la puissance des réseaux sociaux" - Frédéric Cavagna, secrétaire général à la FDSEA du Gard

Alors pour interpeller les Français sur internet et faire de la pédagogie, ils ont choisi un nouveau type d'actions. Et comme l'agribashing fait rage sur les réseaux sociaux, pour Frédéric Cavagna, secrétaire général à la FDSEA du Gard et viticulteur, il faut donc lutter contre lui, sur les réseaux sociaux. Comme avec cette photo. "Ces associations les gens qui nous contredisent, qui nous bousculent, sont sur les réseaux sociaux. Donc il faut qu'on y soit, qu'on explique notre métier et qu'on explique aux gens qu'on fait pas n'importe quoi" explique le représentant syndical.

Quelques agriculteurs ont hissé une banderole devant le Pont du Gard pour dénoncer "l'agribashing". © Radio France - Valentine Letesse

Les agriculteurs du Gard promettent de nouvelles actions-photos dans le département ces prochaines semaines.