Robert Cechetti a beau être militant syndical, en l'occurrence responsable fruits et légumes à la FDSEA-34, le spectacle est un crève-cœur pour lui. Chez lui à Mudaison, 6.000 de ses pommiers coupés à la tronçonneuse ce vendredi puis arrachés avec une tractopelle, sur trois hectares, dans le but de protester contre la fin annoncée des exonérations de charges pour les employeurs de saisonniers. C'est le dispositif TODE (travailleurs occasionnels, demandeurs d'emplois), en place, sous une forme ou une autre, depuis 1985. Dans l'Hérault, rien que pour la viticulture, cela concerne 9.500 emplois aidés selon la FDSEA.

Ah oui, ça m'arrache le cœur! Les vergers on les plante, on est dedans toute l'année. On a un vrai attachement aux arbres et là, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas que symbolique. Demain, si rien ne change, ce sera le premier verger d'une longue liste et on verra des friches donc des emplois en moins et de la vie locale en moins- Robert Cechetti