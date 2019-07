PHOTOS - Des randonnées à la rencontre des Patous chiens de bergers organisées à Valberg

Valberg, Guillaumes, France

Qui a peur du grand méchant Patou ? La commune de Valberg organise tout l'été des rencontres entre ces chiens, protecteurs des troupeaux de brebis en pâturages pour l'été, et les randonneurs pour apaiser les tensions. Les Patous sont souvent craints, associés à des cas de morsures, d'attaques. L'opération "Patou qui-es-tu ?" vise donc depuis ce lundi 22 juillet à proposer à des randonneurs, touristes, de s'élancer à la découverte des Patous et des bergers dans la montagne.

"J'en ai marre de la réputation des Patous, je les aime, c'est ma famille, il y a un fossé qui s'est crée, la montagne est pourtant à tout le monde" Vivianne, éleveuse de brebis et propriétaire de douze patous.

Le problème c'est que chaque année des cas de morsures, d'attaques sont déplorés avec les patous. Vivianne justifie "Moi je me suis fait mordre en ville par un berger allemand, le patou c'est comme n'importe quel chien, si on a des gestes brusques il va être pareil" clame la bergère.

Un médiateur pour parcourir avec les touristes la montagne

Et pour entamer la discussion la commune emploie un "Patouman" un médiateur chargé d'emmener les touristes à la rencontre des bergers. Il s'appelle Florian, il a 28 ans, lui-même s'est occupé de 900 brebis pour une saison à l'estive par le passé. "L'idée c'est vraiment de faire connecter durant deux heures deux univers qui ne se connaissent pas forcément" explique le jeune homme qui développe : "on parle du travail des chiens, chiens de conduite, chiens de protections et ça améliore le quotidien de chacun : les bergers rassurés d'avoir des personnes plus sensibilisées sur le terrain et les professionnels du tourisme auront moins de retour négatif de personnes qui ont eu de mauvaises expériences avec des chiens."

A la fin de la petite excursion de deux heures, chacun repart heureux : les touristes ont profité d'une belle balade à flanc de montagne auprès des chiens de bergers. Les éleveurs eux ont pu parler de leur métier et évoquer leur quotidien, briser la solitude.

Comment y participer ?

Prochaine randonnée "Patou qui-es-tu ?" Lundi prochain à 9h30. Pour participer il faut appeler l'office de tourisme de Valberg au 04 93 23 24 25. C'est totalement gratuit et ça dure la matinée.

