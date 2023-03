Ils étaient une vingtaine à braver le froid matinal ce mardi. Des bénévoles de l'Organisation des pêcheurs auxerrois se sont donnés rendez-vous pour un lâcher de truites dans le Ru de Baulche.

Une opération très organisée

Au total, près de 800 poissons ont été lâchés dans la rivière. Une opération qui se déroule quelques jours avant l'ouverture de la pêche prévue samedi. Le pisciculteur livre les truites, puis les bénévoles les mettent dans des bassines pour les amener au bord de l'eau.

Les truites sont achetées à un pisciculteur qui les amène au plus près du ruisseau © Radio France - Mathilde Ansquer

Les bénévoles prennent les bassines de truites pour les répartir le long du cours d'eau. © Radio France - Mathilde Ansquer

Les pêcheurs répartissent les bassines de truites sur 26 points différents tout au long du cours d'eau. Sur chaque point, ils déposent les truites deux par deux "pour éviter qu'elles ne restent collées. Comme ça les pêcheurs les cherchent et ne remplissent pas la musette en une demi-heure", explique un bénévole.

D'après les pêcheurs, lâcher des truites d'élevage permet aussi de préserver les poissons sauvages qui restent "les truites d'élevage sont plus affamées et mordent plus vite, elles sont prises en premier", précise Thierry Armand, le président de la Fédération Française de Pêche dans l'Yonne.

Les truites sont relâchées deux par deux dans le cours d'eau. © Radio France - Mathilde Ansquer