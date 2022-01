PHOTOS - Des vaches écossaises en Creuse pour entretenir les zones humides

Seuls quelques exploitants en élèvent en Creuse : les vaches Highland. Tout droit venus d'Écosse, ces bovins aux poils longs et aux grandes cornes s'adaptent particulièrement bien aux zones humides et permettent de les entretenir naturellement.

Elles sont précieuses pour la sauvegarde des zones humides : les vaches Highland. Ces bovins venus d'Écosse permettent d'entretenir naturellement les milieux marécageux. Seuls quelques exploitants en élèvent en Creuse. Parmi eux, Marcel Ronteix, installé à Saint-Marc-à-Loubaud sur le plateau des Mille Vaches et tourné vers une agriculture raisonnée. A 59 ans, il élève seul son troupeau. Il en avait quatre ou cinq il y a dix ans, aujourd'hui il en a 36.

Des débroussailleuses écologiques

Rousses, brunes, ou noires, les vaches Highland ont des longs poils un peu rêche, une franche touffue qui leur cache les yeux et de grandes cornes qui pointent vers le haut. Sur cette exploitation creusoise, elles évoluent sur une trentaine d'hectares : "Avant des moutons broutaient le terrain mais ces vaches sont beaucoup plus efficaces", explique Marcel.

Sans les vaches écossaises, la végétation coloniserait tout l'espace gorgé d'eau et pourrait l'assécher. "C'est ce qu'on appelle des débroussailleuses écologiques, sourit l'exploitant. Et ça permet de rouvrir les paysages." Elles mangent presque tout sur leur passage contrairement aux autres bêtes. Plus légères aussi que les Limousines ou les Charolaises, elles se déplacent aisément sans abîmer la zone.

Plus légères que les Limousines ou les Charolaises, les vaches Highland se déplacent aisément sans abîmer la zone. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Une race peu rentable économiquement

La plupart des vaches Highland de l'éleveur creusois partent à l'abattoir lorsqu'elles sont âgées d'une dizaine d'années, au moins. Seuls quelques veaux sont consommés après cinq ans. "Ce n'est pas une race rentable, précise l'exploitant. Même si la viande est très bonne et contient un faible taux de cholestérol ."Ces bovins servent surtout à entretenir les paysages. Marcel élève 36 autres vaches, des Limousines notamment, pour gagner sa vie.

Aujourd'hui, il cherche un repreneur : "J'arrive à un certain âge alors j'aimerais transmettre mon exploitation et je cherche un repreneur qui soit en adéquation avec ce que j'ai fait, qui comprenne l'importance de préserver ces vaches sur ces zones."

Elles sont précieuses pour la sauvegarde des zones humides : les vaches Highland. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Ces bovins venus d'Écosse permettent d'entretenir naturellement les milieux marécageux. © Radio France - Elsa Vande Wiele