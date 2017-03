PHOTOS | Des vignerons du Gard traquent le vin de l'étranger dans des centres commerciaux

Une cinquantaine de vignerons du Gard ont manifesté jeudi matin à Nîmes contre la présence de vins étrangers dans les rayons des grandes surfaces. Une action coup-de-poing dans trois centres commerciaux, à l'appel des Jeunes Agriculteurs et du syndicat des Vignerons Gardois.

Les vignerons sont arrivés à l'improviste dans trois centres commerciaux de Nîmes et ses alentours, pour casser des bouteilles de vins étrangers. De quoi impressionner les clients présents à ce moment-là. "Je suis solidaire des vignerons mais je m'interroge sur la façon de protester" souffle Christian, les mains sur son caddie.

Aujourd'hui, derrière des appellations françaises comme 'Pays d'Oc', se cache bien souvent un vin d'origine espagnol. Ceci est indiqué (discrètement) sur l'étiquette par la mention "vin de la communauté européenne". Anthony est vigneron à Ribaute-les-Tavernes. "La grande distribution nous dit qu'elle fait tout pour le consommateur mais en fait non. Le vin d'Espagne est acheté deux ou trois euros de moins que le nôtre et la marge c'est bien la grande distribution qui la prend" explique ce professionnel.

Arnaud, un jeune vigneron du secteur de La Vaunage s'est lancé il y a six mois et l'attitude de la grande distribution le dégoûte déjà. "De voir que sur des cubis il est marqué 'vin de France' alors qu'en fait il provient d'Espagne, je trouve cela pitoyable. C'est de la fraude et cela devrait être interdit. Si ça continue comme cela je vais devoir changer de métier. Je ne sais pas où tout cela va me mener" explique le garçon.

Le vin rouge de la colère

Les vignerons du Gard ont versé du vin devant les supermarchés © Radio France - Martin Cotta

Opération des vignerons contre les vins étrangers : "C'est le sang de la vigne, le sang de la colère" souffle t-on #Nîmes pic.twitter.com/bqTnfhdgCE — FranceBleuGardLozère (@bleugardlozere) March 30, 2017

Du vin rouge et du vin blanc dégoulinent dans les rayons © Radio France - Martin Cotta