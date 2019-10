PHOTOS - Deux anciens ingénieurs agronomes ouvrent une ferme urbaine aux portes de Montpellier

Montpellier, France

Arnaud est fils d'agriculteur, dans le département de la Marne. Sa compagne, Marie, est quant à elle d'origine savoyarde.

Ces deux-là se sont sûrement rencontrés sur les bancs de leur école d'ingénieur en agronomie. Ils auraient donc pu parcourir la France ou la planète, flanqués d'un ordinateur portable, pour aller prodiguer leurs bons conseils aux agriculteurs. Ils ont préféré poser définitivement leurs valises à Montpellier, pour y ouvrir, en partenariat avec Sup Agro, une ferme urbaine: Les Jardins du Lunaret.

Deux hectares et demi de cultures maraîchères, sur un terrain prêté par la ville de Montpellier, entre le zoo et le Lez qui coule à quelques encablures.

"On a tout simplement répondu à un appel à projets de l'école Sup Agro de Montpellier" raconte Marie, "mais c'est aussi un projet de vie qui répond à l'idée qu'on peut nourrir les villes localement grâce à une agriculture vertueuse".

Le couple de maraîchers suit donc à la lettre en effet le cahier des charges de l'agriculture biologique. Quasiment pas de traitement chimique (sauf une seule fois par nécessité), laisser faire la nature, et arroser les cultures grâce à l'eau du bas-Rhône.

Une fois récoltés, les légumes sont ensuite vendus une fois par semaine, par Arnaud et Marie, tous les mardis, entre 16h et 19h , sur le parking d'Agropolis.

Une vingtaine d'espèces différentes occupent déjà la moitié du terrain exploité par le couple. Et en cette fin octobre, il s'agit bien sûr de légumes de saison: haricots, choux chinois, betteraves, salades, fenouil et autres blettes de couleur.

"On vient seulement de démarrer. On a donc pas encore eu le temps de proposer des légumes d'été, qui sont encore très demandés, comme les tomates" explique Arnaud.

"Mais l'idée c'est de cultiver et de récolter tout au long de l'année, en fonction des saisons. On va d'ailleurs devoir installer des serres-tunnel pour protéger les récoltes du froid et des intempéries. On vient de déposer les demandes d'autorisation" précise le jeune homme qui a pas mal roulé sa bosse en Afrique après ses études d'agronomie.

Les autres projets de Marie et Arnaud, dans quelques mois, c'est de pouvoir organiser des visites publiques, et surtout d'ouvrir une cabane, à l'entrée de leur ferme, pour y effectuer de la vente directe.

En attendant, il est possible d'échanger avec eux et de connaître les arrivages de la semaine grâce à leur page Facebook.

La ferme du Lunaret s'étend sur un total de 2 hectares et demi © Radio France - Guillaume Roulland

C'est de saison ! Les blettes de couleur seront bientôt prêtes à être vendues © Radio France - Guillaume Roulland