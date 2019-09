PHOTOS - Devenir vendangeur le temps d'une journée

Violes, France

Le tourisme œnologique avait déjà un certain succès. Il risque d'en avoir encore plus ! Pour la deuxième année consécutive, la fédération des Vignerons Indépendants met en place son opération "Vendangeur d'un jour". Elle vise à immerger le visiteur dans le monde viticole et lui faire découvrir les différentes facettes du métier de vigneron.

"Nous passons un très bon moment tous ensemble" : Cécile Barbaud viticultrice à Violès

Opération réussie au domaine des Favards à Violes. Une quinzaine de curieux réunissant touristes et locaux a travaillé toute la journée ; dans les vignes le matin puis dans les caves l'après-midi. "C'est toujours un vrai plaisir de passer la journée avec eux" sourit la propriétaire Céline Barbaud. "Ça rigole beaucoup. En général, ils sont très fatigués à la fin, ils nous disent tous mais comment faites-vous pour faire ça pendant un mois, c'est invivable ! On sent vraiment qu'ils passent un très bon moment et qu'ils ressortent ravis d'avoir partagé la vendange avec nous."

C'est la quatrième année que le Domaine des Favards ouvre ses portes aux visiteurs pendant les vendanges. Ici, le prix de la journée est de 25 euros mais le tarif peut varier en fonction des domaines participant à l'opération et du programme proposé. Envie de vous transformer en vendangeur d'un jour, seul ou en famille ? Renseignements et contacts sur le site internet des Vignerons Indépendants ou directement auprès des domaines viticoles.

La récolte 2019 est bonne, mais les grains de raisins sont plus petits cette année à cause la sécheresse estivale. © Radio France - Raphaël KHAYAT

La récolte a duré toute la matinée sous un soleil de plomb. © Radio France - Raphaël KHAYAT