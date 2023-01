PHOTOS - Douceur hivernale : des cerisiers sont en fleur avec plus de deux mois d'avance en Vaucluse

Yves et Benjamin Bourdillon ont découvert un premier cerisier en fleur, avec plus de deux mois d'avance.

Il fait chaud et le Vaucluse enregistre ces dernières semaines des températures exceptionnellement douces. À Orange par exemple, il fait 10,4°C en moyenne depuis le 19 décembre, soit 4,1°C de + que les normales de saison. Et ce début d'hiver très doux a déjà des conséquences sur la nature.

Dans les vergers du domaine Tourbillon, à Lagnes, par exemple l'ambiance est déjà printanière. Le père et le fils, Yves et Benjamin Tourbillon, exploitent 50 hectares de cerises blanches utilisées pour les fruits confits. En ce début janvier, ils sont en pull, sans manteau, pour tailler les jeunes arbres. Et ils ont déjà découvert un premier cerisier bourgeonnant, en fleurs.

"C'est un cerisier qui ne comprend pas ce qui lui arrive, explique Benjamin Tourbillon. Les températures sont très douces, donc il se met à repousser. Les bourgeons recommencent à éclore et on voit déjà des petites fleurs blanches", qui apparaissent d'habitude fin mars voire début avril. Cet hiver, elles ont donc plus de deux mois d'avance. "La végétation es déboussolée parce qu'on a eu ça fait plus d'un mois qu'on a des températures élevées, jusqu'à 18 ou 20 degrés, sans gel. Mais on va être ensuite soumis à des vagues de gel qui vont anéantir nos floraisons", craint-il.

Ce cerisier a déjà de premières feuilles et fleurs, avec plus de deux mois d'avance. © Radio France - Adèle Bossard

"Le réchauffement climatique, on le touche du doigt"

Les Tourbillon ont en tête le gel tardif ravageur du printemps 2021 . Cette année-là, ils ont perdu l'ensemble de leur récolte. "Ce dérèglement climatique nous inquiète parce qu'à un moment donné, la nature reprend ses droits et les gelées peuvent compromettre les récoltes de tout le monde agricole, souffle le père, Yves Tourbillon. Là, on est dans quelque chose d'extraordinaire. Et peut-être qu'on aura bientôt le climat du sud de l'Espagne en Vaucluse. Peut-être qu'on produira des avocats ou des agrumes. Le monde agricole a la faculté de rebondir, mais le réchauffement climatique, ce n'est pas de l'abstrait. Nous, on le touche du doigt."

Benjamin et Yves Tourbillon, dans leur exploitation à Lagnes. © Radio France - Adèle Bossard