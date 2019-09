PHOTOS - En Mayenne,un agriculteur excédé par la sécheresse et par les sangliers qui ravagent ses cultures

Coudray, France

Dans le Sud-Mayenne, un agriculteur en a ras-le-bol de la sécheresse, qui sévit depuis des semaines, et des sangliers, de plus en plus nombreux dans le secteur. Deux grosses calamités pour lui comme pour, probablement, de nombreux autres paysans dans le département qui en souffrent.

dans le champ de maïs ravagé par les sangliers © Radio France

Jean-Louis Gandon possède des champs de maïs, à Coudray, à quelques kilomètres de Château-Gontier-sur-Mayenne. Au manque d'eau s'ajoute donc la voracité des sangliers qui ont détruit chez lui près d'un hectare : "je me trouve dans un coin où il y a beaucoup de bois et la nuit les sangliers ils vont d'un bois à l'autre. C'est une autoroute. Et c'est comme s'il y avait eu une bombe qui était tombée dans le champ. J'en ai pris un en photo, j'étais à cinq mètres de lui. Mais pour les détruire, il faut les chasser la nuit et c'est interdit. Il faut des battues administratives. Et ils reviendront cet hiver. C'est impressionnant".

Les sangliers adorent le maïs mais après leur passage il ne reste presque plus rien © Radio France

Ce n'est hélas pas la première fois que des sangliers s'attaquent aux cultures de cet agriculteur de Coudray. La fédération de chasse est tenue de réparer financièrement les dégâts. La France est le seul pays européen à avoir adopté un système d’indemnisation reposant sur la solidarité des chasseurs envers les agriculteurs.