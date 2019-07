PHOTOS - En Moselle, les vignes ont souffert de la canicule

Ancy-sur-Moselle, France

Des feuilles sont grillées, sur certaines grappes en train de pousser, tous les raisins sont desséchés, comme brûler au chalumeau. "C'est comme un coup de soleil. Surtout à l'ouest, au soleil couchant" explique Eve Maurice, viticultrice à Ancy-Sur-Moselle. En pleine journée, il a fait plus de 45 degrés.

En Moselle, les vignes ont souffert de la canicule © Radio France - Victor Vasseur

Quand il fait trop chaud, la vigne n'évolue plus, le cycle est bloqué. "Elle se met en protection" précise Eve Maurice. Elle possède 6 hectares de vignes. La viticultrice avait vu les images des brûlures dans le Languedoc-Roussillon en juin dernier, des dégâts provoqués par la chaleur, "mais jamais on ne s'attendait pas à voir ça en Moselle" confie-t-elle.

Toute l'appellation est touchée

Les viticulteurs sont désarmés, ils ne peuvent rien faire, comme c'est le cas lors d'un épisode de grêle ou de gel. Selon cette viticultrice, 25% de sa production est concernée. Cette canicule aura aussi des conséquences sur le goût du vin assure Jean-Marie Leisen, il est viticulteur à Contz-les-Bains et président des viticulteurs de Moselle : "Il y aura moins de jus à l'intérieur des grappes. Le vin sera plus aromatique mais également plus fort. Les degrés d'alcool vont augmenter. On arrivera à des 14% ou 15%." Et grâce à la pluie tombée ce week-end, la croissance de la vigne peut enfin repartir.