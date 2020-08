PHOTOS - Faites le plein de spiruline pour la rentrée, une algue magique produite en Vaucluse

Vous reprenez le travail, retournez à l'école ? C'est le moment de tester la spiruline, cette algue verte bourrée de fer, de protéines et de vitamines. En France, 70 agriculteurs la produisent, trois en Vaucluse, dont Benjamin Masson, installé à Pernes-les-Fontaines depuis 10 ans. Ces chiffres augmentent chaque année alors que la demande explose de la part des consommateurs.

Les bassins et les roues à aube qui favorisent la production de spiruline © Radio France - Camille Labrousse

Sous une vaste serre, Benjamin Masson surveille trois grands bassins d'une eau d'un vert intense, à 38 degrés environ. "La spiruline est microscopique, à part la couleur verte de l'eau, nous ne pouvons pas la voir", décrit celui qui se décrit comme "artisan spirulinier". "Les roues à aube tournent en permanence, c'est ma berceuse. Elles stimulent la croissance de la spiruline". Il faut ensuite filtrer l'algue de cette eau, grâce à une ingénieuse machine bricolée par Benjamin, puis la presser et la sécher.

Pourquoi consommer de la spiruline ?

La spiruline est très à la mode. Ça tombe bien, sa production est respectueuse de la planète. "C'est une culture écologique, paradoxalement économique en eau. À quantité équivalente, la spiruline réclame 400 fois moins d'eau qu'un steak", explique Benjamin Masson. Comme toute tendance, elle souffre d'une concurrence, parfois déloyale, qui ne lui arrive pas à la cheville niveau bienfaits pour la santé. Le producteur met donc en garde face aux gélules de spiruline venues de Chine ou d'Inde, parfois vendues dans les magasins bio.

Filtrée et pressée, la spiruline se présente sous forme de pâte © Radio France - Camille Labrousse

Aujourd'hui, la spiruline est reconnue comme un super aliment. Parfait si on veut prolonger le bénéfice des vacances selon Benjamin Masson. "C'est une source de vitamines, de protéines, de minéraux, énormément d'antioxydants et de bétacarotène si vous voulez prolonger le bronzage. Une cuillère à café vous apporte autant de fer et de protéines qu'un steak, sans les calories". La spiruline peut être consommée dans trois cas de figure : pour lutter contre la fatigue et les carences, en cas de douleurs chroniques ou pour les sportifs.