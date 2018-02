Une trentaine de viticulteurs et d'éleveurs girondins participent à la 55e édition du Salon International de l'Agriculture, à Paris, pour faire connaître leurs produits. Un rendez-vous toujours très prisé. France Bleu Gironde est en direct à leurs côtés ce mercredi matin, entre 8h et 8h30.

Bordeaux, France

France Bleu Gironde vous propose une matinale spéciale ce mercredi matin entre 8h et 8h30 en direct du Salon International de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. "La plus grande ferme de France" devrait pour cette 55e édition accueillir plus de 600 000 visiteurs jusqu'à dimanche. Au total, une trentaine de Girondins sont présents - éleveurs, viticulteurs ou négociants -qui ont investi les différents stands de la Nouvelle-Aquitaine .

En vedette dans le Hall 1, consacré à l'élevage et toujours très prisé des visiteurs, les quatre races bovines qui représentent notre région, dont la Bazadaise. L'excellence bazadaise, l'organisme de sélection de la race, regroupe désormais 150 éleveurs dans toute la France. Les plus beaux spécimens ont fait le déplacement à Paris.

Des vaches impassibles face au flot de visiteurs © Radio France - Pierre-Marie Gros

La foule des grands jours pour voir de près les plus beaux élements de la race bazadaise © Radio France - Pirre-Marie Gros

Viticulteurs et négociants girondins, de leur côté, attendent les visiteurs dans le Hall 3, le Hall des Régions de France, sur l'espace imposant occupé par la Nouvelle-Aquitaine. C'était d'ailleurs ce mardi la journée Gironde. Au programme, des animations autour du bœuf de Bazas, de l’agneau de Pauillac, des huîtres du Bassin, et puis des initiations à la dégustation des vins de Bordeaux.

Le stand de dégustation de terrines et d'entrecôtés de bazadaise a eu beaucoup de succès © Radio France - Pierre-Marie Gros

Pour les séances dégustations, des acheteurs cocentrés © Radio France - Piierre-Marie Gros

Bernard Castagnet, vice-président du département, et Bernard Artigue, président de la Cambre 'Agrculture, présents pour la journée "Gironde" © Radio France - Pierre-Marie Gros

Entre 8h et 8h30 ce mercredi, nous recevrons trois invités : Gérard Favarel, viticulteur du Domaine de l'île de Margaux, dont c'est la première participation au Salon de l'Agriculture, Marion Lapoujade, animatrice de l'excellence bazadaise, l'organisme de sélection de la race, et Marie-Françoise Goulinat, responsable du pôle entreprises de l'AANA, l'Agence de l'Alimentation Nouvelle-Aquitaine, la cheville ouvrière de la présence néo-aquitaine à ce Salon.